Hubo un tiempo en que los cacahuetes y los frutos secos daban reparo, porque se decía que tanta grasa tenía que ser mala para el corazón. Lo recuerda Tim Spector, profesor de Epidemiología en el King’s College de Londres, en el podcast The Diary of a CEO: “Solíamos demonizar los frutos secos porque tenían grasa”, dice, y asegura que ahora hemos dado un giro total. Su consejo para el cerebro: “los frutos secos mixtos son realmente la mejor forma de ayudar a tu salud cerebral”.

Spector pone a las almendras en cabeza, con “muchos estudios que demuestran que son buenas para la cognición” y también para la salud intestinal. De las nueces, apunta, hay probablemente más datos aún sobre el cerebro, aunque la idea no debería ser que un único fruto seco ayuda al cerebro. De ahí que ahonde en el concepto de diversidad y recomiende mezclarlos. Detrás de esto se encuentra el eje intestino-cerebro, porque la microbiota puede influir en la función cerebral, y una revisión de 2023 en Gut Microbiome la presenta como una diana emergente para cuidar el cerebro durante el envejecimiento.

Para muestra, un estudio de 2025 en Age and Ageing, quesiguió durante seis años a 747 adultos de unos 65 años con sobrepeso u obesidad y síndrome metabólico. En el, quienes comieron entre tres y siete raciones semanales de frutos secos perdían capacidad cognitiva más despacio que quienes tomaban una o menos, y tenían una microbiota más diversa. Es una asociación, claro, no una prueba de causa, aunque una cohorte anterior de 6.630 personas de 55 a 75 años con el mismo perfil ya había visto menos deterioro cognitivo general a los dos años entre quienes tomaban tres o más raciones a la semana.

Los ensayos aleatorizados, que sí permiten hablar de efecto, son pequeños. Por ejemplo, en uno con 28 adultos de unos 65 años, 16 semanas con 60 gramos diarios de frutos secos mixtos aumentaron el flujo sanguíneo cerebral y mejoraron la memoria. Otro, con 79 adultos sanos durante cuatro semanas, mejoró la precisión y la rapidez en una prueba de reconocimiento de imágenes, aunque sin cambios en la diversidad de la microbiota.

El caso es que la grasa que tanto asustaba tampoco parece un problema para la báscula. En el estudio europeo EPIC-PANACEA, con 373.293 adultos de diez países, quienes más frutos secos comían ganaron 0,07 kilos menos en cinco años que quienes no los tomaban, y tenían un 5% menos de riesgo de sobrepeso y de obesidad.

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