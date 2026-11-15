En Riparo Mochi, un abrigo rocoso del complejo de Balzi Rossi, había una hoguera prehistórica enterrada entre grandes bloques caídos y un plan evidente: datar su carbón. El plan falló porque alguien robó las muestras antes de analizarlas, así que la edad del fuego salió de otro sitio, una concha de caracol marino, y con ella la presencia del noailliense en el yacimiento se remonta unos 2.000 años más de lo que se sabía.

Este hallazgo y esfuerzo de recuperación de un proyecto lo firman Fabio Santaniello, Maurizio Zambaldi, Giorgia Pedrotti, Giovanni Boschian y Stefano Grimaldi (Santaniello y colegas de la Universidad de Trento), y aparece en el Journal of Archaeological Science: Reports. Los datos sitúan el origen de esta tradición de herramientas en el área vasco-cantábrica del norte de España, y sus autores creen que desde allí llegaron hasta el sur de Italia personas, no solo una técnica.

Una cultura que avanza de oeste a este en un complejo de cuevas

El noailliense forma parte del Gravetiense medio de la costa norte del Mediterráneo. Los arqueólogos lo reconocen por el buril de Noailles, una pequeña herramienta de piedra especializada. Las dataciones disponibles dibujaban una especie de ola, con los buriles más antiguos apareciendo en el norte de España, después en los Pirineos y Aquitania, y por último en Italia; vamos, lo esperable si una tradición se va extendiendo hacia el este. Pero Riparo Mochi desentonaba ese precepto: se encuentra junto a la frontera entre Francia e Italia y, sin embargo, su fecha más antigua para el noailliense rondaba los 28.000 años. Mientras tanto, en Grotta della Cala, en Campania, mucho más al sur, había dataciones de entre 31.000 y 30.000 años, según la misma reseña. Era como si el mensaje hubiera llegado a Campania antes que a Liguria.

La formación Balzi Rossi se compone de unos acantilados calizos con vetas ferrosas rojizas pegados al mar, en el paso fronterizo con Francia. Tambien son conocidos como Cuevas de Grimaldi, un nombre que procede de la localidad cercana, según la historia del yacimiento que recoge Preistoria in Italia. De allí proceden, de hecho, algunos de los hallazgos más comentados del Paleolítico europeo: dos enterramientos infantiles de 1874 en la Grotta dei Fanciulli, con numerosas conchas perforadas en torno a la cadera, un enterramiento doble de la misma cueva con una mujer anciana que llevaba una pulsera de conchas y un adolescente con un tocado de cuatro hileras de conchas, y una quincena de figurillas femeninas, las llamadas Venus.

Lo que había alrededor del fuego y una concha para fecharlo

Entre los bloques caídos del acantilado, el equipo encontró una lente de ceniza gris de unos 50 centímetros de ancho por 25 de grosor, a la que llaman Hogar 2.2.1. Alrededor aparecieron restos de fauna y más de 7.500 piezas de piedra tallada, casi todas diminuta. Lo interesante está en las que no son desechos. Hay 233 láminas o tiras alargadas de sílex, y 13 núcleos que son los bloques de los que se extraían. Entre las 73 herramientas retocadas, hay 16 microgravettes y ocho buriles de Noailles. Una microgravette conserva marcas de mango, así que probablemente remataba una lanza o un dardo. También hay indicios de un raspador de extremo y una pieza con muesca trabajaron madera, más dos piezas astilladas sirvieron para partir hueso.

Sin carbón, había que fechar las capas que envuelven la hoguera, y el equipo eligió una concha de Bittium, un caracolillo marino, procedente del nivel de ceniza y limo que rodea el fuego. La lógica en su uso para este proyecto es que las conchas marinas absorben un carbono que parece más antiguo de lo que es, así que hay que descontar ese efecto al calibrar. Con la corrección, la concha da entre 29.900 y 30.800 años (27.003 años de radiocarbono, con un margen de 205, calibrados a 30.802-29.901 con un 95,4% de probabilidad). Los autores la consideran la fecha más antigua vinculada directamente al noailliense en el norte del Tirreno italiano, unos 2.000 años anterior a la más antigua conocida hasta ahora en el yacimiento.

Pero una fecha aislada no bastaba, y es que cualquier datación suelta puede ser una rareza, de ahí que la integraran en un modelo estadístico con 55 dataciones de radiocarbono aceptadas, de cuatro regiones. El noailliense arranca hacia 34.000 años atrás en la región vasco-cantábrica, hacia 32.300 al norte de los Pirineos, hacia 31.000 en Aquitania y hacia 30.900 en Italia.

¿Migración o moda?

Pero realmente ¿qué fue lo que se movió o desplazo? Los autores plantean dos extremos: el primero, un conocimiento técnico nacido en el noreste de la península ibérica pasó de mano en mano entre poblaciones que ya vivían en el norte del Mediterráneo; y el segundo, que fueron grupos humanos los que viajaron desde España hasta el sur de Italia, y es por este segundo eje por el que se inclinan más.

Como argumento a favor está el hecho de que el noailliense se extiende como un sistema conductual completo que incluye herramientas de piedra, tecnología del hueso y adornos. Y otro factor es la rapidez: la expansión resulta más fácil de explicar con gente en movimiento que con ideas que pasan entre grupos dispersos, por no hablar del hecho de que la llegada a Italia coincide con el inicio de una fase más fría, el estadial groenlandés 5.1, hace unos 30.500 años.

Foto | Alessio Rovere (vía Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0)

En Xataka | Cuatro voluntarios salen de un hábitat marciano impreso en 3D tras un año sin ventanas ni llamadas en tiempo real

En Xataka | Un ingeniero camerunés ha creado un enfriador solar que puede reducir la temperatura de una habitación en más de 20 grados

En Directo al Paladar | Los científicos confirman que comerse la piel de las frutas y verduras tiene muchos beneficios para la salud