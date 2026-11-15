En la Plazoleta Juan XXIII, a escasos metros del Cementerio de la Recoleta y frente a la Basílica Nuestra Señora del Pilar, crece un gomero australiano que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires considera el árbol más longevo de su territorio. El ejemplar fue plantado en 1781 por el ingeniero agrónomo Martín José de Altolaguirre y combina, más de dos siglos después, patrimonio natural, historia y arte en un espacio que pasó de quintas coloniales a uno de los barrios más transitados por turistas.

La especie es el Ficus macrophylla, originario de Australia y perteneciente a la familia de las Moráceas, conocido como gomero australiano o ficus de la bahía de Moreton. El ejemplar de Recoleta alcanza 18 metros de altura, su tronco mide siete metros de diámetro y sus ramas se extienden más de 30 metros, datos que conserva la Arbopedia del gobierno porteño.

Las hojas grandes y elípticas muestran verde oscuro en el haz y tonos rojizos en el envés, y entre el verano y el otoño el árbol produce higos pequeños de color violáceo. La copa amplia cubre buena parte de la plazoleta, y las raíces vigorosas, en parte expuestas, completan el aspecto imponente que lo convirtió en uno de los ejemplares más fotografiados del arbolado histórico porteño.

Sobre quién lo plantó y cuándo, las versiones divergen ya en la fuente oficial. La misma Arbopedia recoge dos hipótesis: una atribuye el ejemplar al establecimiento de los Padres Recoletos en la zona, hacia 1718, cuando la congregación que daría nombre al barrio ocupaba los terrenos del convento; otra apunta a Altolaguirre, que en 1781 cultivaba especies exóticas en una quinta del actual barrio con fines forestales y ornamentales. Ninguna de las dos se acompaña de documentos de la época que la confirme.

Bajo una de las ramas más largas descansa Atlas, una escultura del uruguayo Joaquín Arbiza Brianza construida con más de 3.000 piezas de automóviles soldadas y ensambladas. La figura, de unos 250 kilos, representa al titán de la mitología griega condenado a sostener el peso del mundo.

El Ficus macrophylla es, por naturaleza, una especie de crecimiento expansivo: troncos gruesos, raíces vigorosas y una copa que se ensancha hasta cubrir decenas de metros. Esa tendencia explica cómo un ejemplar instalado en plena zona colonial alcanzó, sin cuidados especiales documentados, el porte que ocupa la plazoleta. La misma envergadura obligó a buscar apoyo para una de las ramas más extensas, función que la escultura de Arbiza asume desde 2014. El catálogo oficial apunta además que los gomeros de la cercana Plaza San Martín de Tours podrían ser descendientes del ejemplar, lo que prolongaría su huella más allá de la plazoleta original.

Foto | Dennis G. Jarvis vía Wikimedia Commons