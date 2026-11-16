El ingeniero mecánico Enrico Tosti-Croce conservaba en el recibidor de su casa en Villarrica (Chile) un bloque de piedra tallada que había heredado de sus padres. Cuando alguien iba de visita, aprovechaba para contar la historia del objeto: su padre, un oficial de la Armada italiana llamado Gaetano, lo había recogido directamente del suelo de la Acrópolis de Atenas durante una escala de su buque en la década de 1930. Durante décadas, la familia relató con orgullo a familiares y amigos que aquel adorno de salón era un trozo auténtico del templo más famoso de la antigua Grecia.

La historia familiar se mantuvo intacta hasta principios de 2025. Tras escuchar en la radio del coche un boletín sobre la renovada campaña oficial de Grecia para reclamar al Museo Británico la devolución de los mármoles, Tosti-Croce sintió que debía desprenderse del adorno. Contactó por correo con la embajada griega en el país andino y, poco después, entregó el fragmento. "Sentí un tipo especial de satisfacción. Ni siquiera sé cómo describirlo. Sentí que había hecho algo bueno", explicó nuestro protagonista tras ceder el mármol.

Sin embargo, cuando los arqueólogos examinaron el objeto de mármol para catalogarlo, comprobaron que la procedencia original era inexacta: la pieza no pertenecía al célebre edificio clásico, sino a un santuario previo con un siglo más de antigüedad. Para identificar y fechar un objeto arqueológico extraído irregularmente de su contexto estratigráfico, los investigadores recurren a la morfología y la comparación estilística. El fragmento devuelto a Atenas mide 8,2 por 11,4 centímetros, pesa 1,2 kilos y, pese a haber sido manipulado durante años como simple decoración doméstica, conserva nítido el contorno tallado de un motivo vegetal asimétrico.

El Ministerio de Cultura de Grecia analizó el patrón de la talla y determinó que corresponde con exactitud a los canalones de desagüe que remataban la cubierta del Hekatompedon. Este edificio de piedra, levantado hacia el año 570 antes de nuestra era durante el periodo arcaico y bajo la tiranía de Pisístrato, fue el primer templo verdaderamente monumental erigido en la cumbre de la Acrópolis. El sistema de drenaje de su techumbre empleaba mármol del monte Himeto tallado con un diseño arquitectónico muy pautado, en el que se alternaban palmetas y flores de loto esculpidas. El fragmento recuperado muestra, precisamente, un segmento de esa secuencia.

El templo arcaico original al que pertenece la piedra de la familia Tosti-Croce fue saqueado y arrasado por el ejército persa de Jerjes en el año 480 antes de nuestra era. Tras la guerra, los restos calcinados de sus muros y esculturas quedaron esparcidos por la zona escarpada o se emplearon como simple relleno durante la profunda remodelación de la Acrópolis iniciada por Pericles. Esto explica que un objeto ornamental tan primitivo acabara semienterrado o suelto cerca de la explanada del Partenón veinticinco siglos después, donde el marino italiano lo recogió en los años treinta.

Foto | Fcgsccac vía Wikimedia Commons

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