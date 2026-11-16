Hay dos botellas con la palabra “vinagre” bien grande en la etiqueta, y un aspecto tan parecido que cualquiera diría que son intercambiables. No lo son, y no es un detalle menor: una se puede ingerir y la otra no se recomienda en lo absoluto. Los envases comparten incluso nombre, y la confusión sale cara, el de limpieza en la ensalada es un error de bulto, y el de cocina, en una limpieza a fondo, se queda corto.

El de cocina, el que conocemos como vinagre blanco, se elabora con ingredientes como vino, manzana o arroz y tiene una acidez más baja, pero el de limpieza concentra más ácido acético y no está destinado al consumo humano, tal y como detalla el informe de la OCU sobre vinagres. De ahí que logicamente lo primero sea leer la etiqueta para saber cuál tienes en la mano.

El vinagre blanco es el más versátil de los dos. Sirve para aliñar, pero también para limpiezas ligeras, como el interior del microondas o los malos olores. Eso sí, su poder desincrustante es más limitado, pues la OCU admite que, para limpiar, rinde algo menos que el de limpieza, así que no sustituye a un producto más potente cuando toca una limpieza a fondo.

El de limpieza, formulado para las tareas del hogar, es el que sale mejor parado contra la grasa incrustada y el moho, y también contra la cal, pero sigue siendo un producto químico destinado a superficies, no a personas. Para los cristales, se diluye en agua, se reparte con un pulverizador y se pasa un paño de microfibra. En encimeras, mesas o baldosas también vale, siempre que no sean de mármol ni de piedra natural (el ácido puede dañarlas). ¿Y desinfecta? Tiene cierta acción antibacteriana, sí, pero los expertos que consultó Consumer en 2018 no se ponían de acuerdo sobre su uso como desinfectante doméstico, y desde luego no sustituye a los desinfectantes específicos.

Para la cal de grifos, duchas y azulejos, se aplica directamente, o con una esponja, y se deja actuar unos minutos. Lo que hace el ácido es ayudar a descomponer los minerales. Y con bicarbonato, el de limpieza es un clásico contra los malos olores del fregadero: al mezclarlos, el ácido del vinagre reacciona con el bicarbonato y el resultado burbujea. Puede ayudar a prevenir obstrucciones, pero no sustituye a un desatascador, y Maldita Ciencia en 2021 apuntó que este remedio casero puede funcionar con un atasco leve, pero no con los graves.

Foto | Directo al Paladar

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