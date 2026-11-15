La agencia de noticias Xinhua ha enseñado en Pekín dos robots humanoides de tamaño natural, Xinyan y Xinyu, a los que presenta como los primeros presentadores de noticias del mundo con cuerpo físico. El estreno se produjo el 5 de noviembre, dentro de la séptima Cumbre Mundial de los Medios, un foro centrado en la inteligencia artificial. Xinyan, la presentadora, subió a un podio y leyó un boletín de apertura ante el público.

El cuerpo, obra de UBTech. Para que los androides no cayeran en el efecto 'uncanny valley', Xinhua llamó al cineasta Zhang Yimou como director de imagen. Zhang, conocido por 'Hero' y por las ceremonias de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, buscó un equilibrio entre la solemnidad del telediario y el realismo biomimético, según la agencia Asia Business Daily. La fabricación corrió a cargo de UBTech, empresa china de robótica fundada por Zhou Jian, que aportó la piel biónica, el sistema operativo y el hardware de inteligencia integrada con el que el robot interactúa con el mundo físico.

El cerebro, conectado a Yudian. El segundo reto era la voz y el contenido. UBTech acopló una cadena técnica cerebro-expresión-control que, según Zhou Jian, recupera en tiempo real información de actualidad revisada y con fuente fiable, evitando los riesgos de difusión que provocan las alucinaciones de la inteligencia artificial generativa. Esa cadena se alimenta de Xinhua Yudian, el asistente de IA que la propia agencia lanzó el 26 de junio de 2026 como corpus autorizado de información. La agencia explica que esta configuración permite que "el contenido pueda ser rastreado, seguro y controlable". El modelo emocional que procesa la expresión del robot y el sistema operativo también son de UBTech.

El humano al mando. La agencia estatal se apresura a cerrar el miedo a la sustitución. Los robots, explica, no son autores independientes del telediario que leen: presentan información, emiten en varios idiomas e interactúan con el público. Qian Tong, director del Centro de Nuevos Medios de Xinhua, sostiene que el periodista y el editor siguen siendo los actores centrales. Varios asistentes al foro coincidieron en que "el humano dirige y la máquina apoya" es el principio básico del periodismo inteligente, y citaron como tareas irrenunciables el juicio editorial, el reportaje en el terreno y la verificación.

El antecedente de 2018. El anuncio reaviva una pregunta que Xinhua ya se planteó en 2018. En noviembre de aquel año, la agencia y el buscador chino Sogou presentaron un presentador de IA digital, un avatar construido a partir de la imagen de un presentador real, Qiu Hao, al que se sumó una versión en inglés sobre el rostro de Zhang Zhao. Aquel presentador, también calificado de primero del mundo, simulaba la voz, los parpadeos y los gestos del modelo humano para leer textos en chino y en inglés, y prometía trabajar incansablemente las 24 horas, según recogió Xataka en aquel entonces. El resultado era "sorprendentemente convincente", aunque la tecnología que había detrás nunca se desveló.

Foto | UBTECH