El frío de noviembre invita a enchufar la calefacción sin reparar en el coste inmediato. Recurrir a los radiadores eléctricos tradicionales durante buena parte de la jornada transforma ese confort en un gasto severo. Un equipo de 2.000 W que permanece encendido seis horas al día a lo largo de un mes consume 360 kWh, lo que supone un impacto de unos 90 euros, dicen los cálculos del técnico Ángel Blázquez.

El gasto real se multiplica en la práctica: mantener tres aparatos idénticos en las mismas condiciones eleva la factura hasta los 270 euros mensuales. Ante estas cifras, algunos fabricantes anuncian equipos con una supuesta "eficacia del 200%", como reclamo comercial. Casi todos los calefactores eléctricos convierten el 100% de la energía en calor; la diferencia real entre modelos reside en el tiempo de uso, la programación del termostato y cómo distribuyen esa temperatura por la estancia.

Para optimizar el rendimiento sin penalizar el recibo, la regla básica exige adaptar la potencia instalada al espacio físico. En una vivienda bien aislada, basta instalar un kilovatio por cada 10 metros cuadrados, una proporción que debe reducirse a la mitad si la casa presenta fugas de aire. Además, en habitaciones grandes resulta más eficiente colocar dos radiadores de 1.000 W en extremos opuestos que concentrar 2.000 W en un solo punto. A esto se suma el control de la temperatura: fijarla en 20 grados es suficiente, ya que aumentar un solo grado incrementa el consumo eléctrico entre un 7% y un 10%, tal como advierte la Organización de Consumidores y Usuarios.

Todos los radiadores eléctricos empatan en consumo a igual potencia debido al efecto Joule. Cuando los electrones circulan por el material conductor del aparato, encuentran resistencia. Esa oposición sistemática provoca choques microscópicos que liberan energía térmica. Dado que este mecanismo opera sin procesos de combustión ni piezas móviles complejas, la totalidad de la electricidad demandada se traduce en calor efectivo. Constituye un límite físico infranqueable que ningún material exterior ni diseño aerodinámico puede superar.

Para rebasar esa barrera del 100% de eficacia, un sistema de climatización no puede limitarse a generar calor, sino que debe transportarlo desde fuera. Las bombas de calor o equipos de aerotermia capturan la energía térmica del aire exterior y la trasladan al interior de la vivienda mediante un fluido refrigerante. Este ciclo termodinámico permite alcanzar un rendimiento de entre el 300% y el 400%, lo que los técnicos denominan un coeficiente de rendimiento de 3 o 4. Por cada kilovatio hora eléctrico que demanda el compresor, el sistema entrega hasta cuatro kilovatios térmicos.

La distinción entre producir calor por resistencia o bombearlo desde el exterior determina el impacto económico inmediato. Con el precio medio de la tarifa regulada rondando los 0,25 euros por kWh durante los primeros días de noviembre de 2026, la dependencia del efecto Joule impone un suelo de gasto alto y rígido. Comprender que ningún radiador eléctrico convencional puede entregar más energía de la que extrae del enchufe permite calibrar el uso antes de recibir la factura del mes.

Foto | Generada con Google Gemini

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