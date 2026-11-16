La arqueología real se parece poco a las películas de Indiana Jones: rara vez aparecen cofres repletos de monedas ni estancias secretas que sigan intactas tras siglos de silencio. Esa es la norma, claro. Luego llega un caso como el de Senon, un pueblo del departamento de Mosa, en el noreste de Francia, y la norma empieza a tambalearse: durante unas obras de ampliación de una vivienda, los arqueólogos del Instituto Nacional de Investigación Arqueológica Preventiva (INRAP) dieron con tres depósitos de monedas romanas que, según Live Science (arqueología romana), pueden sumar más de 40.000 piezas.

El INRAP presentó el hallazgo el 26 de noviembre de 2025, tras excavar una parcela de 1.500 metros cuadrados que le permitió asomarse a un barrio poco conocido de Senon, una ciudad de los mediomátricos. La ocupación del lugar arranca en época gala, a mediados del siglo II a.C., antes de la conquista romana de la Galia, y llega hasta la Antigüedad tardía. Entre medias aparecieron canteras de piedra caliza, casas de piedra con calefacción bajo el suelo, sótanos, talleres con hornos y patios. Todo ello, interpretan los arqueólogos, indica que allí vivía una población acomodada, posiblemente de artesanos o comerciantes.

Tres vasijas, decenas de miles de monedas

Las cifras salen de Vincent Geneviève, el numismático del INRAP que analiza los depósitos, y conviene leerlas como lo que son: estimaciones hechas a partir del peso. La primera vasija contenía unos 38 kilos de monedas, lo que equivale a unas 23.000 o 24.000 piezas. La segunda, con el cuello roto cuando la encontraron, pesaba unos 50 kilos con su contenido y, a partir de las 400 monedas recuperadas de esa parte, Geneviève calcula que guardaba entre 18.000 y 19.000. ¿Y la tercera? Había sido retirada en la Antigüedad: en la fosa donde estuvo solo quedaron tres monedas.

Por las propias monedas, los expertos sitúan el enterramiento de las vasijas entre los años 280 y 310 d.C. Algunas llevan los bustos de Victorino, Tétrico I y su hijo Tétrico II, emperadores del llamado Imperio Galo, que gobernó la Galia y las provincias vecinas por su cuenta, de espaldas al resto del mundo romano, entre el 260 y el 274, hasta que el emperador Aureliano lo reintegró.

¿Y por qué importa tanto? Quizás suene a paradoja, pero el valor del hallazgo está menos en la cantidad que en el contexto, es decir, en dónde y cómo estaban colocadas las vasijas, ya que en el departamento de Mosa se conocen unos 30 depósitos monetarios. Contra lo que podría pensarse a primera vista, advierte el INRAP, no es seguro que sean "tesoros" ocultados en un periodo de inseguridad. Las vasijas se hundieron con cuidado en fosas bien construidas, dentro de las salas de las viviendas, y con la boca a ras de suelo, al alcance de su dueño.

Eso sí, no se enterraron con las monedas ya dentro. En dos casos, algunas piezas aparecieron pegadas al borde, señal de que se depositaron cuando la vasija ya estaba en su fosa y esta aún no se había llenado de sedimento. Es decir, se fueron llenando poco a poco. El INRAP habla de una gestión monetaria compleja, planificada a medio y largo plazo, y la disposición de las vasijas sugiere un ahorro a largo plazo más que un escondite hecho con prisas: una especie de banco casero.

El gran misterio es otro, el por qué esas monedas acabaron olvidadas durante siglos. Los expertos del INRAP deslizan una posible pista: a unos 150 metros de la zona excavada había una fortificación de la misma época, y no descartan un vínculo con la presencia de tropas en Senon, aunque sin certeza. Lo que sí está documentado es que, a comienzos del siglo IV, un gran incendio destruyó el asentamiento. Se reconstruyó, pero un segundo incendio acabó llevándolo al abandono definitivo. Las monedas, mientras tanto, quedaron enterradas durante más de 1.800 años.

Foto | Xataka Magnet

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