¿Cómo os quedáis si os decimos que la península ibérica gira muy despacio, en el sentido de las agujas del reloj, y su movimiento está ligado a la convergencia entre la placa euroasiática y la africana? Es lo sostiene un análisis geodinámico liderado por Asier Madarieta, investigador del Departamento de Geología de la Universidad del País Vasco (EHU) y del grupo HGI de Procesos Hidro-Ambientales. Surge de un trabajo es anterior que apareció en la revista ‘Gondwana Research’ con Madarieta como primer autor y otros diez coautores. La EHU lo difundió el 10 de diciembre de 2025 en una nota de su revista Campusa.

Según Madarieta, las placas euroasiática y africana convergen a un ritmo de entre 4 y 6 milímetros al año, una frontera nítida en el Atlántico y cerca de Argelia, pero al sur de la península resulta mucho más difusa y compleja. Allí, el dominio de Alborán determina por completo el límite entre Eurasia y África. Se desplaza hacia el oeste e impulsa el arco de Gibraltar, que une la cordillera Bética con el Rif norteafricano.

Al este del estrecho de Gibraltar, la corteza de ese arco absorbe la deformación de la colisión y esta no llega a Iberia, pero al oeste Iberia y África chocan de forma más directa, y Madarieta cree que eso favorece que los esfuerzos se transmitan hacia el suroeste peninsular, lo que empujaría la península por esa zona y provocaría su giro en ese sentido. Unos datos “nuevos “ que, en sus palabras, “confirman que la península ibérica está girando en el sentido de las agujas del reloj”.

Para llegar a esa conclusión, el equipo calculó los campos de esfuerzo a partir de los terremotos registrados en las últimas décadas y los campos de deformación a partir de datos satelitales de alta precisión, y después los comparó. Sin embargo, las series de muestras son cortas, pues los registros sísmicos precisos arrancan hacia 1980 y los satelitales hacia 1999, mientras que los procesos geodinámicos se miden en millones de años. De ahí que, Madarieta defienda integrar todas las fuentes disponibles y describe estos datos como una pequeña ventana de la evolución geológica.

El mapa resultante ayuda a acotar dónde buscar fallas activas, o con indicios de movimiento en los últimos 2,6 millones de años. Esa información es útil para la base de datos QAFI del Instituto Geológico y Minero de España, que todavía está incompleta. Madarieta señala lagunas en el oeste de los Pirineos (Navarra) y en el sector occidental del arco de Gibraltar, entre Cádiz y Sevilla, donde reclama estudios geológicos y geofísicos más detallados.

Foto | NASA/ISS