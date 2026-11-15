A unos días de la COP31 de Antalya, que empieza el 9 de noviembre, el décimo informe del Lancet Countdown compara dos décadas: 2006-2015 frente a 2016-2025. Muchos riesgos sanitarios ligados al clima crecieron más rápido tras el Acuerdo de París que antes. El trabajo, publicado el 27 de octubre en The Lancet y pilotado por la University College London con la Organización Mundial de la Salud (OMS), reúne a 146 investigadores de más de 100 instituciones y 30 países en torno a 54 indicadores.

Lo que cambia en el calor. El equipo sigue 54 indicadores y, por primera vez, atribuye una parte de las muertes por calor al calentamiento de origen humano. Entre 2016 y 2023, el calor se asoció a una media de 540.800 muertes al año; el 68% se atribuye al cambio climático, frente al 55% de la década anterior. En 2023, el año más cálido de ese periodo, el balance llegó a 710.000 muertes, más que las del paludismo o el VIH. En conjunto, casi tres millones de muertes por calor entre 2016 y 2023 se imputan al clima.

"Diez años después del Acuerdo de París, nuestros resultados son inequívocos: los daños sanitarios del cambio climático progresan más rápido que la respuesta mundial, y en muchos casos incluso se aceleran", resume Marina Romanello, directora ejecutiva del Lancet Countdown en la University College London. El calor también socava la economía: en 2025, la pérdida de capacidad laboral por calor extremo costó 1,07 billones de dólares en ingresos potenciales, el tercer año seguido por encima del billón. El sudeste asiático perdió el 3,9% de su PIB y África el 3,2%, frente al 0,2% de Europa. La agricultura y la construcción, dos sectores físicos y expuestos, encajan la mayor parte de las pérdidas.

Salto en sequías y lluvias. Los extremos hidrológicos ganan terreno. En 2025, el 51,8% de las tierras emergidas sufrió sequía extrema durante al menos un mes, el segundo peor registro tras 2023. Desde 2016, la superficie afectada por sequía avanza a un ritmo un 704% más rápido que entre 2006 y 2015. Las lluvias muy extremas afectan ya al 17,2% de las tierras cada año, frente al 14,8% anterior. "No es una agravación progresiva, es un cambio de nivel", insiste Romanello.

Avances que no compensan. En 2025, la inversión en energías limpias batió récord con 2,1 billones de dólares, un 82% más que en fósiles. En al menos 77 países, la bajada de la polución fósil habría evitado unos 323.000 muertos al año. En sanidad, 56 de los 194 Estados miembros de la OMS disponen de un plan de adaptación sanitaria, frente a 14 en 2015. Donde existen, los sistemas de alerta temprana frenan la subida de muertes por eventos extremos.

Pero los fósiles siguen aportando más del 80% de la energía mundial, y su polución del aire mata aún a 2,73 millones de personas al año. Las 100 mayores empresas petroleras y gasistas prevén producir en 2040 un 150% más de lo compatible con el objetivo de 1,5 °C, frente al 138% del año anterior. En 2024, diez países subsidian los fósiles más que su propio sistema de salud, y solo un tercio de las necesidades de adaptación sanitaria declaradas por los países en desarrollo se financió.

Cómo lo saben. La novedad de este informe es el indicador 1.1.5: por primera vez, los investigadores estiman qué fracción de las muertes por calor se debe al calentamiento de origen humano. Lo hacen combinando dos herramientas. Por un lado, modelos epidemiológicos que relacionan temperatura y mortalidad en cada región; por otro, la ciencia de atribución, que compara el mundo real con un mundo paralelo sin emisiones humanas para medir cuánto más probable o intenso es un evento por el cambio climático. La diferencia entre ambos mundos da la fracción de riesgo atribuible. El comunicado del Lancet del 27 de octubre describe ese indicador como una de las cuatro novedades de 2026.

La ciencia de atribución lleva dos décadas aplicándose a olas de calor, sequías, inundaciones e incendios. El informe de 2026 la incorpora al seguimiento anual de la salud. La consecuencia es cualitativa: ya no se cuenta solo cuánta gente muere por calor, sino cuántas de esas muertes no habrían ocurrido sin el calentamiento antropogénico. Esa capacidad nueva sostiene el lenguaje del informe cuando habla de un cambio de nivel, no de una agravación progresiva.

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