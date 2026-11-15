Llueve, el frío aprieta, y no queda otra que tender dentro de casa, porque no hay terraza cubierta ni secadora. Pasan las horas, los cristales se cubren de gotas de condensación y las prendas siguen húmedas, con alguna zona casi empapada. Es entonces cuando llegan las dudas de siempre: si abrir la ventana con el diluvio de fuera, si dejar la puerta abierta o cerrada, si conviene más el ventilador o el deshumidificador... Este reportaje de El Correo recoge las respuestas de tres especialistas, y todas parten de lo mismo: que el vapor de agua tenga por dónde salir.

Antes de tender. Todo empieza en la lavadora, como indica José Antonio Millán, docente e investigador de la Universidad del País Vasco (EHU) experto en Ingeniería Térmica y acondicionamiento ambiental. Aconseja elegir la máxima velocidad de centrifugado que admitan las prendas. Después, nada de apelotonarlas, tienen que quedar separadas para que "el aire circule libremente entre ellas". Cuanta menos agua llegue al tendedero y más superficie quede a la vista del aire, menos se tardará en secar.

Dónde ponerlo. Elegir el dormitorio más grande no basta, pues Millán Advierte que "una habitación grande no resolverá el problema si el vapor de agua no tiene salida". Es mejor una estancia ventilada, de temperatura moderada y estable, con espacio alrededor de la ropa y sin historial de condensación o moho, lejos de paredes exteriores frías, armarios y rincones cerrados. La cocina o el baño tienen a su favor el azulejo, que hace sus paredes "menos propensas a sufrir daños por exceso de humedad". Juan López-Asiain, director del Gabinete Técnico del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) y profesor de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), matiza que el baño sirve si tiene ventana o un sistema de extracción que funcione bien.

¿Puerta y ventana? Millán recomienda, en general, dejar la puerta entreabierta para renovar el aire al máximo, salvo con deshumidificador. En ese caso particular interesa cerrar para que trabaje en un volumen menor. López-Asiain prefiere concentrar la humedad en una sola estancia, pero tan solo si está bien ventilada; si no, cerrar la puerta "puede empeorar el problema". Con la ventana, mirar la humedad relativa de la calle engaña. Alexander Martín Garín, docente e investigador de la EHU especializado en arquitectura, eficiencia energética y física de la edificación, recuerda que un "aire frío puede tener una humedad relativa muy alta y, aun así, contener menos agua que el aire interior caliente". De ahí que convenga ventilar al máximo, salvo cuando fuera hay más agua que dentro: entonces "ventilar puede introducir humedad en vez de eliminarla".

El deshumidificador. Es el aliado de los días especialmente lluviosos, cuando fuera hay más vapor que dentro. Martín Garín lo aconseja (en caso de que se tienda con frecuencia) si la ventilación exterior es poco favorable, o si ya hay problemas de humedad. La ventaja es que "permite secar sin depender tanto de la meteorología y almacena el agua extraída", pero la pega es que "el consumo eléctrico puede ser elevado", y el rendimiento varía con la temperatura y el tipo de aparato.

Ventilador, tendedero eléctrico y radiador. El ventilador sí, pero con una función muy concreta según Millán, que renueve "la capa de aire húmedo que se forma alrededor de la ropa" y facilite la evaporación, aunque "no elimina agua de la habitación, solo la transfiere desde las prendas al aire". Con el tendedero eléctrico ocurre algo parecido, da calor a las prendas, pero Garín recalca que "el agua evaporada sigue en el aire hasta que se ventila o se deshumidifica". Acercar la ropa al radiador podría ser útil si el uso es puntual, pero también advierte de que los de alta temperatura "pueden ser peligrosos si se obstruye la refrigeración por presencia de ropa". La recomendación es un tendedero independiente, con la distancia de seguridad indicada y sin cubrirlo.

Las gotas de los cristales tienen una explicación sencilla, y es que el agua de la ropa pasa poco a poco al ambiente en forma de vapor y, cuando ese aire húmedo toca una superficie fría (la ventana en invierno, por ejemplo), parte vuelve a ser agua, explica López-Asiain. Un higrómetro ayuda a seguir el proceso, algo que López-Asiain sitúa en el intervalo confortable entre el 40% y el 60%, y "al tender una colada es normal que aumente". Al final, lo que importa es lo que ocurre después: "Si permanece durante horas en niveles elevados o cada día parte de niveles muy altos, conviene revisar cómo se está ventilando la vivienda".

Foto | Anton Borzenkov (vía Unsplash)

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