La borrasca Bruna ha dejado a principios de noviembre de 2026 lluvias intensas y fuertes rachas de viento en varias comunidades, con avisos naranjas de la AEMET en cuatro provincias. Con el invierno, cada vez más cerca y el frío llamando a la puerta, son muchos los hogares que ya preparan la calefacción: radiadores eléctricos, estufas de gas, convectores, calefactores o braseros vuelven a hacer guardia. Ángel Blázquez, experto en eficiencia energética y calefacción ha analizado las ventajas, los inconvenientes y los consumos de los principales sistemas para calentar una vivienda.

Su primera recomendación es un jarro de agua fría: Blázquez asegura que no existen radiadores con un 200% de eficacia. Explica que “Casi todos los aparatos eléctricos convierten el 100% de la electricidad en calor, la diferencia está en cómo reparten ese calor, cuánto tardan y cuánto te cuesta tenerlos encendidos”, cifra con la que coincide Xataka Home para los radiadores de calor azul: rendimiento del 100%, porque casi toda la electricidad se convierte en calor por efecto Joule.

Pero los preferidos de Blasquez son los de calor azul, una de las alternativas que más le convencen para el uso cotidiano, y lo remarca afirmando que “A mí personalmente me gustan mucho. Es un calor muy confortable que se pega a la casa, a las paredes y a los muebles. Es lo más parecido a la calefacción tradicional de tu casa, con la gran diferencia que puedes ahorrar más dinero respecto a los demás”

Además, destaca que “su punto fuerte es la programación”, porque hay modelos con control WiFi: «Antes de llegar a casa lo pones en marcha y cuando llegas está bien calentito, economizando mucho el gasto». También valora los de termostato de gran precisión: «Lo tienes a la temperatura que elijas sin pasarte». Endesa, en su blog, confirma que estos radiadores se pueden programar o controlar a distancia.

Un ahorro que hay que mirar con lupa

Pero el ahorro merece letra pequeña, pues el mismo análisis de Xataka Home aclara que un calor azul es en realidad un radiador eléctrico de aceite y que, para dar el mismo calor, consume lo mismo que otros calefactores eléctricos: no ahorra más por sí solo, algo que el propio experto admite al cerrar su repaso.

¿Cuánta potencia hace falta? Para dar con el aparato adecuado, Blázquez insiste en mirar los metros cuadrados de la habitación. Cinco metros cuadrados: 500 vatios, unos 15 céntimos por hora. Con 15 metros cuadrados: alrededor de 1.300 vatios y unos 30 céntimos. Con 18: alrededor de 1.500 vatios y otros 30 céntimos (sí, en la cuenta de ABC, 15 y 18 metros cuadrados cuestan lo mismo). Con 20 o 25: alrededor de 2.000 vatios y unos 50 céntimos. Con 30: alrededor de 2.500 vatios y unos 62 céntimos.

Conviene leer esos céntimos como orden de magnitud, porque dependen de la tarifa: el 10 de noviembre de 2026, el kilovatio hora del PVPC (el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, la tarifa regulada) costó de media 0,218 euros, según Selectra, sin impuestos ni término de potencia. Los vatios por metro cuadrado, en cambio, encajan con la regla de Repsol: entre 80 y 100 por metro cuadrado en viviendas con aislamiento estándar. Y no todos los aparatos sirven para lo mismo. Algunos dan calor inmediato para momentos puntuales y otros rinden más cuando toca mantener una habitación caliente durante horas.

El brasero eléctrico, de unos 750 vatios, vale para mantener calientes pies y piernas mientras seguimos sentados, pero no para calentar una habitación entera. La guía de Repsol sobre braseros los sitúa entre 400 y 900 vatios y los describe como calor localizado para espacios pequeños. Las piñas, que suelen consumir unos 450 vatios, dan calor casi inmediato, pero sólo a la persona o la superficie que tienen delante: “Ideal para un rato muy puntual, en el escritorio, o para calentarte los pies en momentos puntuales”, señala el experto. Los aparatos de infrarrojos, según él, también ofrecen calor directo (calientan cuerpos y superficies, no el aire), así que sirven para el sofá, el escritorio o el cuarto de baño, aunque su eficacia disminuye cuando aumenta la distancia.

Para calentar una estancia durante varias horas, Blázquez destaca otras opciones. Los radiadores de mica combinan rapidez de calentamiento y funcionamiento silencioso y, según él, dejan de emitir calor cuando se apagan. En una vivienda bien aislada, su regla es: “unos 10 metros cuadrados por cada kilovatio. Si tu casa es un colador, divídela por dos”.

Los de aceite tardan más en calentarse, pero conservan la temperatura mucho rato, incluso apagados (Yoigo Luz y Gas, en un artículo actualizado el 9 de octubre de 2026, habla de entre 30 y 45 minutos), y "son muy portátiles y de los más económicos a día de hoy". Los convectores calientan el aire y lo distribuyen, son silenciosos, suelen llevar termostato y resultan una opción interesante para estancias de hasta 15 metros cuadrados. Blázquez recomienda los de función turbo, con un ventilador que reparte el aire caliente más deprisa, algo que Repsol, sobre convectores, describe también, con el matiz de un leve ruido.

¿Y el truco para gastar menos? “Cada grado de más se paga”, advierte el experto, que recomienda mantener el termostato en torno a los 20 grados, suficiente para estar a gusto sin disparar el consumo. El IDAE, según Eroski Consumer en 2007, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, ya hablaba de entre 20 y 22 grados y de entre un 5% y un 7% más de consumo por cada grado adicional (cifras antiguas, mejor como orden de magnitud). Aconseja además temporizadores o sistemas de programación para que los aparatos no estén encendidos horas sin necesidad, y apagar la calefacción cuando no haya nadie en la estancia.

Su resumen es que “A igual potencia, todos gastan lo mismo por hora. Lo que cambia es cuánto tiempo los dejas encendidos y a qué temperatura los estás poniendo”. En conclusión, elegir bien el aparato, y usarlo mejor, puede marcar la diferencia entre una temperatura confortable y una factura energética mucho más elevada de lo esperado.

Foto | Decoesfera y Ksenia Chernaya (vía Pexels)

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