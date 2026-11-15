¿Cuántos años tiene nuestro universo? Obviamente la cifra es astronómica (nunca mejor dicho), y según el modelo cosmológico estándar, o lo que se conoce como ΛCDM (constante cosmológica y materia oscura fría), pues a día de hoy unos 13.800 millones de años. Pero no es una cifra que compartan otros estudios porque no cuadra con algunos factores para algunos expertos: la velocidad de giro de las galaxias y la expansión acelerada también debe tenerse en cuenta, y se necesitan dos ingredientes que nadie ha podido ver: la materia oscura y la energía oscura. Pero sin necesidad de percibir ambas aunque sí midiéndolas, el cálculo probablemente daría algo más del doble de esa primera cifra: unos 26,700 millones

Esa es la apuesta de Rajendra Gupta, profesor adjunto de Física en la Universidad de Ottawa, y de su colega posdoctoral Nikolaos Samaras, según la nota de Phys.org sobre cosmología. Su modelo, llamado CCC+TL, describe un universo de esa edad. Una edad que importa porque las primeras estrellas, las fusiones de galaxias o el origen de la vida, tienen que caber en ese plazo.

CCC+TL son las siglas inglesas de “constantes de acoplamiento covariantes más luz cansada”. Según el artículo de Gupta y Samaras en la revista ‘Universe’, con la expansión varian las magnitudes que poseen dimensión de longitud (la velocidad de la luz o la constante de gravitación, por ejemplo), mientras que las constantes sin dimensiones permanecen fijas. A eso se suma la hipótesis de la luz cansada: parte del corrimiento al rojo, que normalmente atribuimos a la expansión, vendría de que la luz pierde energía en su viaje.

Los autores del modelo afirman que este puede aguantar carias pruebas. En la nucleosíntesis primordial (que fija cuánto hidrógeno, helio, y otros elementos ligeros salieron del Big Bang) las abundancias predichas coinciden con las del modelo estándar, aunque solo si las tasas de las reacciones y de la desintegración del neutrón escalan igual que la expansión. Los cronómetros cósmicos, que estiman la expansión a partir de las edades de galaxias, no permiten descartarlo ni confirmarlo, según el estudio de Gupta.

La pista está en el giro de las galaxias

En la rotación de galaxias, su componente CCC reproduce, sin materia oscura de partículas, las curvas del catálogo SPARC, de 175 galaxias de disco. El otro estudio de la misma revista usa 165 de ellas y obtiene un ajuste comparable al de MOND (dinámica newtoniana modificada), otra alternativa a la materia oscura, que revela datos sobre giros y movimientos.

Otra herramienta que puede ayudar a dilucidar las “primaveras” del universo es el telescopio espacial James Webb al determinar cuantas galaxias grandes maduraron algo pronto tras el Big Bang. Según el modelo estándar, en el amanecer cósmico el universo tenía unos 300 millones de años, y con el CCC+TL (para el mismo corrimiento al rojo) unos 4.600 millones. Ese tiempo extra bastaría para que las galaxias crecieran, y los autores calculan que en esa etapa serían unas 12 veces mayores en tamaño y masa de lo que predice el modelo estándar, aunque el estudio de ‘Galaxies’ detalla factores que cambian con el corrimiento al rojo.

No obstante, queda camino por recorrer, ya que el modelo debe explicar todavía los detalles del fondo cósmico de microondas, y la prueba con ese fondo aún no está publicada. Los resultados proceden de los propios creadores del modelo, de modo que el modelo estándar sigue siendo el marco de referencia. Si las constantes físicas evolucionaran de verdad, habría que reescribir parte de la física de los manuales, pero de momento es una propuesta que espera más contrastes.

Foto | Xataka

En Xataka | Los astrónomos han hecho la mejor radiografía hasta el momento de los 5 primeros minutos del Universo

En Xataka | Una extraña señal en un acelerador de partículas es la nueva pista que tenemos sobre el origen del universo

En 3DJuegos | Enormes estructuras en el espacio confirman que el universo no es lo que pensábamos