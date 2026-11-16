Los rituales funerarios de los antiguos nómadas de la estepa euroasiática rara vez resultaban pacíficos, pero un yacimiento en la actual república de Tuvá, en el sur de Siberia, acaba de arrojar luz sobre las sustancias químicas que acompañaban a los muertos en su tránsito. Entre los restos de un complejo funerario de la Edad del Bronce, un equipo internacional ha localizado las pruebas biológicas que sitúan a los jinetes escitas consumiendo drogas hace casi tres milenios.

El descubrimiento se apoya en alrededor de 1.000 semillas depositadas de forma intencionada en la cámara principal de la tumba. La datación por radiocarbono sitúa el enterramiento a principios del siglo VIII a.C. En su estudio publicado en la revista Science, los investigadores documentan la evidencia directa más antigua del consumo de cannabis por sus propiedades embriagadoras, mucho antes de que la planta se comercializara o domesticara por completo en la región.

Hasta la fecha, la arqueología ya había constatado que las culturas antiguas cultivaban cáñamo para extraer fibras textiles robustas o recolectar alimentos nutritivos. Sin embargo, confirmar un uso puramente psicoactivo seguía dependiendo de evidencias indirectas, como recipientes calcinados que retenían polvo botánico. La auténtica rareza forense del hallazgo reside en el material humano analizado: los científicos de la Universidad de Berna, liderados por el arqueólogo Gino Caspari, recuperaron hebras trenzadas de cabello humano que se habían salvado de la putrefacción gracias a las condiciones del terreno.

Realizar un test de drogas a una persona que lleva fallecida 2.800 años es, huelga decir, una anomalía. Al someter el pelo a técnicas de espectrometría, el equipo detectó la presencia ineludible de cannabinol (CBN) en cada una de las muestras. Este compuesto no brota de la tierra, sino que resulta de la degradación por oxidación del tetrahidrocannabinol (THC), el principal agente intoxicante del cannabis. Encontrar los metabolitos asimilados en la estructura queratínica del cabello confirma que la realeza escita no solo rodeaba sus tumbas con la planta, sino que la había ingerido o inhalado en vida.

"Las semillas demuestran que el cannabis desempeñaba un papel importante en los rituales que rodeaban el entierro", explica Caspari respecto al hallazgo. Lo que el registro químico atestigua ahora de forma empírica ya había sido esbozado por la historia clásica. El historiador griego Heródoto describió siglos después de este enterramiento cómo los escitas levantaban tiendas de fieltro, arrojaban semillas de cáñamo sobre piedras al rojo vivo y se purificaban con el espeso vapor. Tunnug 1 proporciona la huella biológica indiscutible de ese rito funerario.

Lo que estos marcadores moleculares no precisan es la dosificación exacta ni si aquellos pastores esteparios seleccionaban ya de manera consciente las variedades salvajes con mayores niveles de THC. Para despejar la incógnita, los genetistas secuencian ahora el ADN de las semillas exhumadas. Su análisis desvelará los cruces evolutivos de este cultivo milenario. Gran parte del mérito de esta preservación recae sobre el entorno gélido de la estepa, una característica del terreno que preserva el pasado siberiano con una fidelidad que obliga a reescribir la historia.

El impacto antropológico del descubrimiento asoma al observar la escala del yacimiento. Durante las excavaciones previas, el equipo destapó un panorama cruento sobre el túmulo central. Allí yacían los restos de 18 caballos sacrificados y una serie de acompañantes humanos, asesinados para escoltar a la élite fallecida al más allá. Ante la crudeza del sacrificio ritual, la hipótesis de Caspari plantea un escenario mucho más oscuro: lejos de utilizarse únicamente como herramienta de trance festivo, el cannabis pudo ser administrado para sedar a las víctimas humanas antes de darles muerte.

Foto | T. Wallace, Gino Caspari

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