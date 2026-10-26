El huracán El Niño no ha dicho su última palabra. Se prevé que se intensifique y alargue varios meses más

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) calcula que El Niño en curso se intensificará hasta su pico en diciembre y que persistirá casi con total seguridad hasta febrero de 2027. El fenómeno, que ya calienta el Pacífico tropical a niveles sin registro previo, podría situarse entre los más intensos desde 1950, según el último informe de la agencia climática de la ONU.

Lo que dice el pronóstico. El informe de la OMM, difundido el 3 de septiembre, calcula que la temperatura de la superficie del mar en la zona central y oriental del Pacífico tropical, donde se mide El Niño, se situará 3,7 °C por encima de lo normal entre octubre y diciembre. Es la anomalía estacional más alta desde que hay registros.

La cifra supera al anterior máximo, de 2,6 °C, registrado entre noviembre de 2015 y enero de 2016 durante uno de los episodios más intensos del último siglo. La agencia de la ONU da una probabilidad cercana al 100% de que El Niño se mantenga hasta febrero de 2027. "Este episodio excepcional de El Niño exige medidas de preparación y respuesta excepcionales", advirtió Celeste Saulo, secretaria general de la OMM, en el comunicado que acompañó al informe.

Cómo se mide El Niño. El Niño es la fase cálida de un ciclo natural llamado ENSO: la temperatura del mar sube en el Pacífico ecuatorial central y oriental, lo que altera las lluvias en amplias zonas del planeta y eleva la temperatura media global. Suele aparecer cada dos a siete años. Xataka Ciencia ya lo describía en 2015, cuando se gestaba el anterior episodio récord.

Récords en cadena. Los efectos se acumulan ya en la temperatura global. El servicio europeo Copernicus registró en agosto de 2026 una media de 16,96 °C, empatada con julio de 2023 como el mes más cálido jamás registrado.

La actualización más reciente del Centro de Predicciones Climáticas de la NOAA, difundida el 8 de octubre, sitúa en un 83% la probabilidad de que El Niño alcance una intensidad "fuerte a muy fuerte" entre enero y marzo de 2027.

El índice Niño 3.4, que mide la anomalía en la zona central del Pacífico, marcaba +3,3 °C en la semana del 14 de octubre, según el International Research Institute. "Estamos presenciando un episodio de El Niño sin precedentes en el registro histórico", aseguró Zeke Hausfather, científico del clima en Berkeley Earth, a la BBC el 13 de octubre.

El costo en vidas. El cálculo más concreto del impacto humano lo firma el Climate Impact Lab de la Universidad de Chicago, que en un informe publicado el 23 de septiembre proyecta 451.000 muertes adicionales por calor en el mundo entre junio de 2026 y febrero de 2027.

Las muertes se concentrarían en el sur global: 66.800 en el Sahel africano, casi la mitad en Nigeria, 19.400 en el Sudeste Asiático (Filipinas, Vietnam, Tailandia y Camboya), 19.300 en Indonesia, 15.800 en India y 13.300 en Brasil, según el desglose regional del laboratorio. La cifra equivale a 65 veces los muertos y desaparecidos de la riada de Nepal que los autores toman como referencia. Para el cálculo, el laboratorio aplicó a 24.378 regiones del planeta las relaciones entre temperatura y mortalidad derivadas de décadas de datos, y las cruzó con el pronóstico estacional del ECMWF, el centro europeo de previsiones.

La comparación con episodios históricos se ha complicado. Desde febrero, la NOAA mide El Niño con el índice RONI, un nuevo indicador que resta el calentamiento medio de los trópicos para aislar la señal natural del fenómeno. Si todo el océano se calienta por el cambio climático, comparar las temperaturas del Pacífico con décadas anteriores sobreestima la fuerza de cada El Niño. La probabilidad de que 2026 supere a todos los episodios desde 1950 con este índice es del 83% entre octubre y diciembre.

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