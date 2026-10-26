Encuentran cerca de Turquía el naufragio más antiguo del mundo, lleno de tesoros de arqueología

Un pecio hallado frente a la isla turca de Kekova, en la provincia de Antalya, es el barco hundido más antiguo de que se tiene constancia, con una historia que se remonta a entre 4.400 y 4.700 años. Fue anunciado por el ministro de Cultura y Turismo de Turquía, Mehmet Nuri Ersoy, el 14 de octubre (vía BBC) y databa de la Edad del Bronce temprana, cuando se construía la Gran Pirámide de Giza.

El equipo de la Asociación de Arqueología del Mediterráneo que investiga el pecio Kekova encontró los restos en 2022, y las ánforas parecían tener solo unos cientos de años, dijo Hakan Öniz, profesor asociado de arqueología de la Universidad de Akdeniz, que dirige el equipo. "Lo que hizo que volviéramos fue ver en una página web de un arqueólogo egipcio unas imágenes de ánforas similares y darse cuenta de que encajaban perfectamente con las de las antiguas pirámides de Giza".

El barco, uno de los 434 catalogados por la asociación en la costa, quedó sumergido y en silencio, ya que las sondas habían descartado la presencia de madera. "En primer lugar, no hay madera, así que no puede ser posible utilizar la datación por radiocarbono; lo que significa que hay que basarse en los artefactos datados por otros medios", dijo Öniz. Las ánforas son de estilo egipcio y se encuentran entre los primeros objetos del periodo que se han encontrado en la región. Son ánforas de dos asas, con un pomo central y un fondo plano característico, y, según su forma, "podemos decir con certeza —está 100 % demostrado— que se trata de la Edad del Bronce temprana", añadió, tras señalar que objetos similares se han hallado en Egipto, Troya, la Cretica minoica y otros lugares del mundo mediterráneo.

Los ceramistas han determinado que proceden del Levante mediterráneo, concretamente de los ríos Jordán y Yarmouk, lo que establece una conexión comercial entre el Levante y la región minoica del Egeo. Aunque el barco era del Levante, muy probablemente encaminaba su carga a Troya, en el noroeste de Turquía, o al continente europeo.

Los pecios siempre están dispersos y el equipo tuvo que realizar buceos de entre 30 y 50 minutos desde una embarcación para poder observar el naufragio desde diferentes ángulos. Además de más de treinta ánforas, se recuperaron tres anclas enormes de piedra, y el barco debía de medir unos diez metros de proa a popa. El equipo, que tenía permitido llevar a bordo a un máximo de tres buceadores al mismo tiempo, identificó restos de una embarcación comercial, similar a las que se utilizaban habitualmente en el Mediterráneo en la Edad del Bronce.

Los tesoros a bordo

Lo que encontraron en su interior fue una sorpresa incluso para los investigadores, que ya habían dado por hecho que se trataba de una carga de materias primas para la fabricación de productos agrícolas. Cuando abrieron las jarras, cuyo interior lucía un brillante y viscoso residuo, Karin Sowada, egiptóloga de la Universidad Macquarie de Australia, declaró: "Me quedé petrificada al mirar dentro y no podía creer cuánto [producto] había en su interior. No se trataba simplemente de manchas; era el doble de lo que esperábamos".

El equipo está trabajando en una identificación de la sustancia, pero es probable que se trate de aceite de oliva, vino u otras sustancias vegetales. Sowade afirmó que había otros indicios que sugerían que los barriles se habían utilizado anteriormente: "Es posible que esto pueda relacionarse con los restos alimentarios y los preparativos culinarios de los marineros, ya que un recipiente de este tamaño y peso no se habría tirado al agua a menos que hubiera servido para múltiples usos, incluido el almacenamiento de alimentos". Una de las ánforas presentaba nueve marcas y dos agujeros laterales, lo que podría indicar que se utilizaba como nevera para conservar productos lácteos.

La campaña de excavación comenzó a principios de este año bajo la dirección del Museo de Antalya y con el permiso del ministerio, siendo Öniz el científico jefe. Los responsables del museo señalaron que se trataba de una misión de recuperación, ya que la zona conocida como "los huesos del mar" ha sido famosa por los peligros que ha supuesto para los buceadores durante siglos. Para Öniz, eso significa que los riesgos corridos por su equipo merecen la pena. "Somos las primeras personas que han tocado estas cosas en 5.000 años. Uno piensa en todas las personas que podrían haber estado a bordo: los marineros, los fabricantes de las ánforas, las personas que cargaban el barco, las esposas de esos hombres, que probablemente estaban esperando con impaciencia a que su marido llegara con un cargamento de lujosos tejidos de lino, pero que quizá nunca pudieron ver esos productos. Y las madres de esos hombres, que nunca pudieron ver a sus hijos de nuevo".

El pecio anteriormente más antiguo, el Dokos, se hallaba en el mar Mediterráneo. Fue descubierto en una isla del sur de Grecia y datado en unos 4.200 años. Y también al pecio más antiguo del mundo, descubierto en el mar Negro frente a la costa búlgara en 2018, que seguía conservando trozos de madera en algunos lugares del casco, con unos 2.400 años de antigüedad, y que fue declarado —y se le reconoció— "el más antiguo del mundo".

Los pecios de la Edad del Bronce son raros, afirma, porque la madera no suele conservarse tal y como se encuentra en este barco. Y el más famoso de la región —y el más antiguo que se encuentra en buen estado, con unos 3.500 años— es el hallado también en las aguas turcas cerca de Antalya, conocido como el pecio de Uluburun, del siglo XIV a. C., aproximadamente mil años posterior al de Kekova, famoso por su carga de cobre, estaño y marfil.

Las ánforas se expondrán en el nuevo Museo de Arqueología Submarina del Mediterráneo, que abrirá en breve en Antalya, mientras la asociación continúa catalogando los cientos de pecios que se encuentran en aguas turcas. Pero para Öniz, que dirige el equipo, esto va más allá de un simple descubrimiento arqueológico, y afirma que este hallazgo es "significativo en el sentido de que es la primera prueba científica en el mundo de que existían rutas comerciales y se utilizaban durante el periodo de la Edad del Bronce". La carga del barco procedía del Jordán y, según él, estaba destinada a Troya o al continente europeo.

Foto | Hakan Öniz