Libros que nos inspiran: 'El mosquito' de Timothy C. Vinegard

Estamos ante un libro único en su especie: nada menos que un repaso a toda la historia de la humanidad teniendo en cuenta un factor diminuto pero decisivo que no suele valorar en los vaivenes sociopolíticos: los mosquitos y las enfermedades que transmiten a los seres humanos o a los animales en general.

Así pues, El mosquito. La historia de la lucha de la humanidad contra su depredador más letal, de Timothy C. Vinegard, si bien a veces abusa de la importancia del mosquito en algunos eventos históricos o resulta un tanto repetitiva la fórmula (normalmente ya sabemos cómo influyó el mosquito en un momento histórico antes de que se nos explique), la erudición histórica y los datos sorprendentes nos permitirán contemplar nuestro pasado desde un prisma nuevo.

Malaria

¿Es posible llenar 600 páginas de un libro usando solo el mosquito como hilo conductor? Es posible. Incluso sabe a poco. Porque el mosquito resulta de todo punto una criatura fascinante, y también las enfermedades que es capaz de transmitir. Y, a lo largo de cientos de páginas vamos descubriendo que en realidad ellos no son solo los culpables de lo que nos ha pasado, sino que también son los responsables de muchas cosas buenas, y de que tanto las buenas como las malas han sido promovidas también por nuestra ignorancia y nuestros anhelos económicos.

Históricamente, en esta batalla desigual entre mosquitos y humanos, descubrimos que nuestro archienemigo no solo ha sido el responsable de la mayor parte de las muertes de la historia, sino de los cambios de rumbo históricos. Gracias a la adaptación evolutiva, nuestro obstinado y letal archienemigo ha eludido una y otra vez los esfuerzos del ser humano por exterminarlo y ha mantenido su sistema de alimentación febril e ininterrumpida.

Timothy C. Winegard es doctor en historia por la Universidad de Oxford y profesor de historia y ciencias políticas en la Universidad de Colorado Mesa (Estados Unidos). Ha sido oficial de las fuerzas armadas canadienses y británicas, ha impartido conferencias en la cadena de televisión estadounidense C-SPAN y ha participado en debates televisivos y documentales. Es autor de cuatro libros sobre historia militar y estudios indígenas, que han sido publicados en varias lenguas. Con El mosquito, best seller del New York Times aclamado por la crítica, presenta una nueva y sorprendente perspectiva sobre la historia de la humanidad.

A través de los tiempos, desde nuestra evolución como homínidos en África hasta el presente, hemos estado atrapados en una lucha a vida o muerte contra el mosquito. Pero en esa guerra por la supervivencia no tuvimos opción. Gracias a sus adaptaciones evolutivas, nuestro obstinado y mortal archienemigo burló los intentos de exterminarlo y continuó alimentando su reinado del terror, aún invicto. Transformó impunemente la historia a través de numerosas enfermedades, y hoy sigue siendo el mayor destructor de mundos y el primer y más distinguido asesino global de la humanidad.

