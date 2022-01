Otros 40 conceptos clave para mejorar tu comprensión del mundo

Queríais una segunda parte de los 40 coceptos clave para entender el mundo. Aquí la tenéis. Otros 40 más. Con mucha más información y fuentes.

En vuestra vida habréis recibido tal cantidad de información contraintuitiva en tan poco tiempo. 15 minutos que equivalen a un año. Garantizado. Bienvenidos a esta píldora hiper-mega-comprimida para vuestro cerebro.

1. Busca causas, no villanos

Cuando algo salga mal, no intentes buscar a una persona o un grupo para echarle la culpa de todo. Las cosas malas pueden ocurrir incluso si nadie quiere que pasen. Es más productivo dedicar tu energía a entender las múltiples causas interrelacionadas o el sistema que ha creado la situación.

2. Glorifica sistemas, no héroes

Lo que hace del mundo un lugar mejor son lo sistemas, los prodecimientos, las regulaciones, los cortafuegos, los checklist, los ecosistemas. Sin embargo, preferimos buscar a genios, héroes o políticos carismáticos porque nuestro cerebro entiende mejor el mundo individualizando. No dejes que lo haga. Incluso las mejores innovaciones son fruto de un sistema, no de un cerebro aislado.

3. Cuidado con la cultura popular

Las sentencias, proverbios, apotegmas... incluso estos mismos conceptos, pueden ser revisados, impugnados y cuestionados. Dejarnos llevar por ellos es una mala idea. Además, casi siempre encontraremos otra idea igualmente popular que contradice la primera.

También cuidado con lo que dice todo el mundo sin comprobarlo. Porque no, Napoleón no era más bajito que la media. No, el monstruo de Frankenstein no era de color verde. No, en las novelas de Sherlock Holmes él nunca vestía así, ni fumaba en pipa, ni tampoco dijo "elemental querido Watson".

Tampoco se ha documentado que un verdadero pirata dibujara en alguna ocasión un mapa del tesoro (y mucho menos que marcara la ubicación del tesoro con una X). Ah, y tampoco los piratas tenían pata de palo ni un loro en el hombro. Los cascos de los vikingos tampoco tenían cuernos. Los cinturones de castidad no han existido nunca. El azúcar moreno suele ser peor que el blanco, el zumo de naranja es tan nocivo como un resfresco...

En el siguiente vídeo podéis ver el resto de conceptos clave para mejorar vuestra comprensión de este complejísimo mundo: