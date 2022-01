Una persona que no puede hablar ni moverse ahora puede traducir directamente sus pensamientos a palabras con este dispositivo

En la actualidad, las personas con parálisis que han perdido la capacidad de hablar suelen depender de dispositivos que usan movimientos oculares o de la cabeza para deletrear palabras letra por letra. Algunos usan un dispositivo que les permite controlar el cursor de una computadora con pensamientos.

Un equipo de investigadores quería encontrar una mejor solución para un paciente al que han llamado BRAVO1 para proteger su privacidad. El nombre hace referencia a su estado como el primer paciente en un estudio llamado BRAVO, o Restauración de la interfaz cerebro-computadora del brazo y la voz.

BRAVO1

La capacidad proviene de un dispositivo experimental implantado que decodifica señales en el cerebro del hombre que alguna vez controló su tracto vocal, como informaron los investigadores en The New England Journal of Medicine.

Después de meses de ajustes al sistema, el hombre, BRAVO1, pudo generar una palabra de manera confiable cada cuatro segundos, o aproximadamente 15 palabras por minuto. El habla normal es del orden de 120 a 150 palabras por minuto, por lo que hay mucho espacio para mejorar.

Un dispositivo capaz de decodificar palabras en el cerebro podría eventualmente ayudar a miles de personas que han sufrido un accidente cerebrovascular o una lesión cerebral traumática. Tal dispositivo también podría ayudar a las personas con esclerosis lateral amiotrófica, o ELA, una enfermedad paralizante que eventualmente hace que sea imposible hablar.

Mientras tanto, los implantes cerebrales que permiten a las personas deletrear palabras siguen mejorando. A principios de este año, por ejemplo, se publicaron los resultados de un estudio que mostraba que las personas podían deletrear de forma rápida y precisa utilizando un dispositivo que decodificaba las señales cerebrales que normalmente se utilizan para escribir a mano.