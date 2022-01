Si has tenido cáncer quizá no deberías pasar demasiado tiempo sentado

Vencer el cáncer es una gran hazaña, pero la forma en que los supervivientes viven sus vidas después también influye en su longevidad.

Un nuevo estudio muestra que las personas que pasan mucho tiempo sentadas y no son físicamente activas tienen mucha más probabilidad de morir prematuramente de cáncer o de cualquier otra causa que aquellas que son más activas.

El asesino lento

Para el estudio, se recopiló datos de más de 1.500 supervivientes de cáncer . Durante hasta nueve años de seguimiento, casi 300 pacientes fallecieron. Los sobrevivientes de cáncer no suelen recibir el mensaje de que deben estar físicamente activos. Parte de la razón puede ser que los pacientes no están motivados o no se sienten bien, pero también porque no se les anima a estar activos.

El vínculo fue particularmente preocupante porque los investigadores encontraron que hasta un tercio de los sobrevivientes de cáncer no hacían ejercicio y permanecían sentados más de seis horas al día. Solo alrededor de un tercio hizo las 150 horas recomendadas de ejercicio a la semana.

Existe la necesidad de futuras investigaciones sobre las relaciones causales entre el comportamiento sedentario , la actividad física y la supervivencia después del cáncer, así como los mecanismos biológicos que operan estas relaciones.