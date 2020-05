Hasta seis trastornos mentales influyen en el rendimiento en matemáticas pero no en lenguaje

Parece que hay una gran brecha de rendimiento entre las matemáticas y el lenguaje si nos fijamos los seis trastornos psiquiátricos más importantes: Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, Trastorno del espectro del autismo, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno depresivo mayor y anorexia.

Es al menos lo que sugiere este reciente estudio (aún preprint).

Lengua y matemáticas

Las personas con trastornos psiquiátricos se desempeñan de manera diferente en la escuela en comparación con la población general. Los factores genéticos contribuyen sustancialmente a tales diferencias. Sin embargo, no está claro si se observa un rendimiento diferencial en todos los dominios cognitivos, como las matemáticas y el lenguaje.

En el estudio se analizó cómo el rendimiento escolar difiere entre seis trastornos psiquiátricos y la población general utilizando a 31 000 individuos de iPSYCH que fueron genotipados. E iPSYCH es un proyecto nacional fundado en 2012 por seis investigadores líderes en los campos de la psiquiatría y la genética. El propósito de iPSYCH es crear la base para un mejor tratamiento y prevención de cinco de trastornos mentales más graves.

En total, se analizó un estudio de asociación de genoma completo (GWAS) de grados escolares en 30 982 individuos (18 495 con y 12 487 sin uno o más de los seis trastornos psiquiátricos principales).

Este conjunto de datos único nos permitió vincular la genética cognitiva y la genética psiquiátrica de formas que antes no era posible. Lo que ha permitido sugerir que los principales trastornos mentales influyen negativamente en rendimiento en matemáticas, pero no en clase de lengua. Es decir, que al analizar las calificaciones específicas de las asignaturas, se observó que el rendimiento matemático se vio gravemente afectado, mientras que el rendimiento del idioma (danés e inglés) no se vio afectado o mejoró en aquellos con trastornos psiquiátricos en comparación con los controles.

El rendimiento en estas asignaturas, en parte, depende de los genes del alumno. Pero lo fascinante es que son las mismas variantes genéticas que lo predisponen a tener problemas en matemáticas también son las que aumentan el riesgo de padecer trastornos psiquiátricos.

Estas variantes también te predisponen a adoptar una profesión creativa como la escritura, la actuación y la música. Así pues, parece haberse encontrado evidencia que sugiere que los tres rasgos (la habilidad del lenguaje, la psicopatología y la creatividad) podrían proceder de las mismas raíces genéticas.

Timothy Crow tuvo intuiciones similares hace casi 20 años en su estudio: ¿Es la esquizofrenia el precio que el Homo sapiens paga por el lenguaje?