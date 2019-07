Estas fueron las primeras personas que murieron en los primeros medios de transporte de la historia

En 1900, solo en la ciudad de Nueva York, los accidentes de caballos acabaron con la vida de 200 ciudadanos, 1 de cada 17.000 habitantes. No en vano, el caballo fue el medio de transporte que más problemas causó a la humanidad.

La llegada de la tecnología permitió sustituir los caballos por otros medios de transporte más seguros y eficaces, y que también provocaban menos problemas medioambientales. Pero estos nuevos transportes también tuvieron sus primeras víctimas de la historia.

Coche

El 31 de agosto de 1869, en el bulevar Parsonstown, en Birr, en el centro de Irlanda, tuvo lugar la primera víctima por accidente de coche. El coche era impulsado por vapor, de fabricación casera.

Su conductor, curiosamente, era una mujer, toda una rareza en aquella época, pero es que Mary Ward era un rara avis en muchos sentidos: fue ilustradora de libros científicos (sobre todo de cosas que se veían a través de microscopios), y llegó incluso a publicar uno de los primeros libros de divulgación científica: The World of Wonders As Revealed by the Micropscope.

Ward conducía a una velocidad de 3,80 kilómetros cuadrados. Tomó mal una curva mal cerrada. Y se convirtió en la primera persona fallecida en un accidente de automóvil, tal y como explica Tom Phillips en Humanos:

Al doblar la esquina el vehículo, uno de sus laterales se levantó ligeramente y Mary salió despedida del coche y cayó bajo las ruedas. Se partió el cuello y murió casi en el acto.

Tren

En 1830, William Huskisson, un británico miembro de la Casa de los Comunes y ex alto cargo del Gobierno, asistía a la inauguración del ferrocarril Liverpool-Mánchester. Al bajar del tren, cruzó la vía cuando no debía y fue arrollado por una locomotora.

Avión

El primer accidente fatal en un objeto volador fue el choque de un globo Rozière cerca de Wimereux (Francia) el 15 de junio de 1785, que mató al inventor del globo, Jean-François Pilâtre de Rozier, y al otro ocupante, Pierre Romain.

Primer ascenso de un globo tripulado, 15 de octubre de 1783. Alcanzó una altura de 25 metros, y fue ideado por el Marqués d'Arlandes y Pilâtre de Rozier.

El Primer accidente aéreo de la historia mortal con un avión ocurrió el 17 de septiembre de 1908 en Fort Myer, una base militar ubicada en el Condado de Arlington en Virginia, Estados Unidos. En un antiguo modelo diseñado por los hermanos Wright (Wright Modelo A), y en él volarían Orville Wright y el teniente Thomas Selfridge. Wright logró ser rescatado consciente, aunque con heridas serias como varias costillas rotas y daño en la cadera; pasaría seis semanas hospitalizado. Selfridge, por otra parte, sufrió una fractura en el cráneo y fue rescatado inconsciente. A pesar de una rápida cirugía, Selfridge murió.

Nave espacial

En 1971, los cosmonautas rusos Georgi Dobrovolski, Viktor PAtsayev y Vladislav Volkov se convirtieron en las personas en morir en el espacio, después de que su módulo Soyuz sufriera un fallo de descompresión a su regreso de una estación espacial.

Robot

En 1979, Robert Williams, operario de una planta de Ford en Michigan, se convirtió en la primera persona de la historia a la que mató un robot.

Si bien no es un medio de transporte, pronto podría serlo: los robots podrían pronto conducir nuestros vehículos. De hecho, en parte, ya lo hacen: el 7 de mayo de 2016, poco menos de siglo y medio después de que Mary Ward muriera en su coche, Joshua Brown iba en su Tesla Model S por una carretera cerca de Williston, en Florida, en modo de conducción automática. Se convirtió en la primera persona en morir en un coche autónomo cuando un camión se incorporó a la carretera, y ni Brown ni el software lo advirtieron.