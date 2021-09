La presión en el trabajo podría aumentar los factores de riesgo cardiovascular en las mujeres en comparación con los hombres

Según un nuevo estudio presentado hoy en la Conferencia de la Organización Europea de Accidentes Cerebrovasculares (ESO), el estrés laboral, los trastornos del sueño y la fatiga, considerados factores de riesgo no tradicionales de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular, están aumentando de manera más pronunciada entre las mujeres que entre los hombres.

Los investigadores compararon datos de 22.000 hombres y mujeres en la Encuesta de salud suiza de 2007, 2012 y 2017. Estudio identificó así un incremento en el número de mujeres que informaron los factores de riesgo no tradicionales de enfermedad cardiovascular. La tendencia coincidió con un aumento en el número de mujeres que trabajan a tiempo completo del 38% en 2007 al 44% en 2017.

El estudio también encontró que los hombres eran más propensos a fumar y ser obesos que las mujeres, pero las mujeres informaron un mayor aumento de los factores de riesgo no tradicionales de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, como el estrés laboral , los trastornos del sueño y la sensación de cansancio y fatiga. Rste aumento coincide con el número de mujeres que trabajan a tiempo completo.

Según explica Susanne Wegener, Profesora de Neurología en la Universidad de Zurich, Suiza:

Encontramos un aumento general en los factores de riesgo no tradicionales en ambos sexos, pero estos fueron más pronunciados en las participantes femeninas, mientras que la mayoría de los factores de riesgo cardiovascular tradicionales permanecieron estables. Estos resultados subrayan el hecho de que existen diferencias de sexo para los factores de riesgo de ECV no tradicionales con una tendencia alarmante hacia un aumento particular de mujeres.