Si pasas días sin dormir lo suficiente no podrás recuperar las horas de sueño perdidas aunque luego duermas más

Si te pasas diez días durmiendo un tercio menos de lo habitual, difícilmente vas a recuperar el sueño perdido. De hecho, aunque pasaras la siguiente semana durmiendo sin déficit de sueño, eso no sería suficiente para corregir los cambios a nivel de rendimiento cognitivo y conducta producidos por esos diez días de sueño incompleto.

Son las conclusiones que deslizan desde un nuevo estudio a este respecto.

Las horas de sueño no se recuperan

El sueño está regulado por procesos circadianos y homeoestáticos que interactúan para determinar el momento y la duración del sueño. La pérdida de sueño provoca perturbaciones de la ritmicidad circadiana y degradación del estado de alerta durante la vigilia reflejada en la atención, la eficiencia cognitiva y la memoria. Comprender si el cerebro humano se recupera de la pérdida crónica de sueño y cómo se recupera es importante no solo desde una perspectiva científica sino también desde una perspectiva de salud pública.

En el estudio citado parece concluirse que no es fácil recuperarse de la privación de sueño. Durante todo el experimento se midió de forma continua la actividad locomotora espontánea mediante actigrafía con resolución de 1 minuto. Diariamente, los sujetos se sometieron a mediciones de electroencefalografía.

Para el Center for Disease Control and Prevention, la privación de sueño es una epidemia para la salud pública. Aproximadamente un 80% de adultos afirman tener problemas a la hora de dormir al menos una vez por semana. Y además, según parece, la deuda de sueño no solo no se recupera, sino que tiene consecuencias para la salud si se produce de forma continuada.

Las variaciones individuales en el sueño hacen difícil señalar una recomendación específica en cuanto a cuánto lo que un adulto necesita dormir. Sin embargo, la mayoría de los investigadores del sueño suelen coincidir en que de siete a nueve horas de sueño es lo idóneo para obtener óptimos resultados en tiempo de reacción en la toma de decisiones, concentración, memoria y el estado de ánimo.