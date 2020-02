Los niños parecen menos susceptibles a ser contagiados por el coronavirus y no sabemos la razón

A pesar de que el coronavirus chino está en las portadas de muchos medios de comunicación, la alarma generada a su alrededor no se corresponde con su gravedad, si atendemos a este simple gráfico. Sin embargo, el coronavirus puede resultar interesante en otros aspectos.

Por ejemplo, hay un misterio que todavía no se ha podido esclarecer sobre su selectividad a la hora de contagiar: los niños son menos susceptibles.

Casi hay menores de 15 años

El brote del coronavirus se informó por primera vez el 31 de diciembre, pero no se diagnosticaron a niños menores de 15 años hasta el 22 de enero. Un estudio publicado en el New England Journal of Medicine señaló: "los niños podrían ser menos propensos a infectarse o, si está infectado, puede mostrar síntomas más leves "que los adultos.

Desde entonces, los médicos han registrado algunos casos únicos entre niños: una niña de 9 meses en Beijing, un niño en Alemania cuyo padre fue diagnosticado primero con el virus, y un niño en Shenzhen, China, que fue infectado pero no muestra síntomas El miércoles, las autoridades chinas confirmaron que un bebé en Wuhan, China, había dado positivo por el virus 30 horas después de haber nacido; La madre del bebé es una paciente con coronavirus.

Según los expertos en salud, un recuento bajo de casos entre los niños es algo bueno, ya que es menos probable que los niños se laven las manos, se cubran la boca y se abstengan de tocar a los demás, comportamientos que pueden propagar gérmenes.

Hay dos explicaciones de por qué tan pocos niños se han enfermado: Es menos probable que estén expuestos, o hay algo diferente sobre cómo responden sus cuerpos al virus. También es posible que los adultos no transmitan el virus a los niños porque las personas tienen cuidado al lavarse las manos, cubrirse la boca y aislarse si se sienten enfermos.

El coronavirus tiene sorprendentes similitudes con el SARS, que mató a 774 personas e infectó a más de 8.000 entre noviembre de 2002 y julio de 2003. También hubo en aquel momento pocos casos de SARS entre los niños: solo 80 casos confirmados por laboratorio. En un informe de 2007, los expertos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades determinaron que los niños de 12 años o menos mostraban síntomas más leves de SARS que los adultos.