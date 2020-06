Los infectados de coronavirus son diez veces más en EEUU que las cifras oficiales, según el CDC

El director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), Robert Redfield, ha admitido que el número de estadounidenses que han sido infectados con coronavirus es probablemente 10 veces mayor que el recuento oficial.

Hasta el jueves, los CDC registraron 2,3 millones de casos de coronavirus y más de 121.000 muertes. Pero, según Redfield, el número real de casos de coronavirus podría ser de hasta 23 millones.

23 millones

¿Cómo es posible esta disparidad de cifras? Lo que ocurre es que los funcionarios de salud no diagnosticaban efectivamente el coronavirus en personas menores de 50 años que no requerían hospitalización. También se ha señalado que los funcionarios no 'buscaron eficazmente diagnósticos en individuos jóvenes asintomáticos'.

El director de los CDC agregó que, si bien el número de casos de coronavirus en Estados Unidos parece estar aumentando a medida que los estados levantan sus restricciones de bloqueo, 'probablemente' solo hay entre 110 y 120 condados que los CDC consideran que tienen puntos críticos de 'transmisión significativa'. Eso representa alrededor del 3% de los condados en los Estados Unidos.

Sigo preocupado por tratar de comprender los mensajes efectivos de salud pública que necesitamos para llegar a las personas menores de 35 o 40 años, donde el impacto y las consecuencias de COVID-19 en ellos pueden no estar muy asociados con la hospitalización y la muerte, pero que actúan como un conector de transmisión para las personas que podrían estar en mayor riesgo.

El diagnóstico de Refield refuerza lo que los investigadores han estado diciendo durante meses acerca de la probabilidad de un mayor recuento de coronavirus, particularmente en países con brotes severos... y que la cifras oficiales son solo eso, oficiales, que no reales.