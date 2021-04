La estrategia de vacunación en España no se altera: Sanidad no espaciará la segunda dosis de Pfizer y Moderna

En un documento enviado a la Comisión de Salud Pública para que sea debatido y aprobado este martes en una reunión extraordinaria, el Ministerio de Sanidad de España proponía ahora retrasar la segunda dosis de las profiláxis de Pfizer y Moderna.

A pesar de que se había afirmado que tal retraso no tendría lugar, en aras de aumentar el ritmo de inmunizados ahora podría posponerse esta segunda dosis específicamente entre 6 y 8 semanas entre las personas menores de 80 años. Finalmente, sin embargo, esta nueva estrategia no será adoptada.

Otros países que sí lo hacen

Esta práctica, que no tiene el visto bueno de la EMA (la ficha técnica de Pfizer no contempla un retraso en la pauta de inmunización), sin embargo fue adoptada por Israel y Reino Unido a principios de año. Si bien entonces la estrategia fue contemplada con mucho escepticismo, parece que finalmente ha tenido buenos resultados.

Ya hay varios países que están siguiendo esta línea. Irlanda, por ejemplo, ha ampliado de 21 a 28 días el segundo plazo de Pfizer. Dinamarca, Alemania, Francia e Italia recomiendan un intervalo de 6 semanas para Pfizer y Moderna. Finlandia ha situado en 12 semanas todas las segundas dosis. El Reino Unido, también amplió las segundas dosis de todas las vacunas a 12 semanas, y Canadá, a cuatro meses.

Cabe matizar que la EMA no prohíbe alargar hasta los 42 días la administración de la segunda dosis (la información del producto no determina explícitamente el límite superior entre dosis), lo que sugiere, por el momento, es que no estamos seguros si este nuevo espacio entre vacunas pueda garantizar la misma eficacia confirmada por los ensayos clínicos.