La agricultura intensiva podría aumentar el riesgo de sufrir epidemias

Un equipo internacional de investigadores dirigido por las Universidades de Bath y Sheffield ha investigado la evolución de Campylobacter jejuni, una bacteria transportada por el ganado que es la principal causa de gastroenteritis en países de altos ingresos.

Su estudio ha concluido que el uso excesivo de antibióticos, el alto número de animales y la baja diversidad genética causada por las técnicas de cultivo intensivo aumentan la probabilidad de que los patógenos se conviertan en un riesgo importante para la salud pública.

Evolución genética del patógeno

El estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, se centra en la evolución genética del patógeno, descubriendo que las cepas de la bacteria específicas del ganado surgieron al mismo tiempo que un aumento significativo en el número de ganado en el siglo XX.

Concretamente, los cambios en la dieta, la anatomía y la fisiología del ganado desencadenaron la transferencia de genes entre cepas generales y específicas del ganado con una ganancia y pérdida de genes significativas.

Esto ayudó a la bacteria a infectar a los humanos: en las últimas décadas, ha habido varios virus y bacterias patógenas que han cambiado de las especies de animales salvajes a humanos: el VIH comenzó en los monos; el H5N1 provenía de las aves; ahora se sospecha que Covid-19 proviene de los murciélagos.

Para que la infección sea una pandemia, se añaden otros factores ya comunes como el movimiento de animales a nivel mundial y las prácticas agrícolas intensivas.

Según Sam Sheppard, del Centro Milner para la Evolución de la Universidad de Bath:

Se estima que hay 1.500 millones de reses en la Tierra, cada una de las cuales produce alrededor de 30 kg de estiércol cada día; si aproximadamente el 20 por ciento de ellas transportan Campylobacter, eso equivale a un enorme riesgo potencial para la salud pública.

Se estima que Campylobacter está presente en las heces del 20% del ganado en todo el mundo. Cabe recordar que Campylobacter causa tres veces más casos que E. coli, Salmonella y listeria combinados.