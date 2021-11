El primer país de la Unión Europea que no permitirá salir de casa a personas no vacunadas es Austria: confinamiento selectivo

Alrededor del 65 % de los casi 9 millones de habitantes de Austria están vacunados, por debajo del promedio de la UE del 67 %, mientras que los aumentos diarios de infecciones han alcanzado récords esta semana. Ello está provocando que las infecciones aumenten de forma preocupante.

Por esa razón, Austria será el primer país de la UE en realizar un confinamiento selecctivo dirigido a las personas no vacunadas.

Mayores de 12 años

El confinamiento selectivo de Austria se traduce en que las personas mayores de 12 años que no estén vacunadas o que no puedan demostrar que se han recuperado recientemente de COVID no podrán salir de la casa, excepto por razones como comprar suministros esenciales, hacer ejercicio o buscar atención médica.

Los cierres se harán cumplir con controles aleatorios durante los próximos 10 días y se intensificarán las patrullas policiales. Aquellos que infrinjan las reglas se arriesgan a una multa de 500 euros; aquellos que se nieguen a mostrar pruebas de que están vacunados o que se han recuperado recientemente pueden ser multados tres veces más.

Cientos de personas se reunieron frente a la cancillería para su anuncio en una ruidosa protesta, agitando pancartas que decían "No a la vacunación obligatoria " y "Nuestro cuerpo, nuestra libertad de decidir".

Según la regulación actua, los no vacunados ya están prohibidos en restaurantes, hoteles y lugares culturales a menos que puedan demostrar que se han recuperado recientemente de la enfermedad.