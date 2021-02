En Estados Unidos, hay gente que se fía más de la opinión de los políticos que la evidencia científica

Las vacunas, el cambio climático... todos son temas complejos que, sin embargo, deben esclarecerse a través de la literatura científica.

Sin embargo, según el estudio The Politicization of Health and Science: Role of Political Cues in Shaping the Beliefs of the Vaccine-Autism Link, de S. Mo Jones-Jang y Chris Noland, la opinión política sería la fuente de ese esclarecimiento para una parte del electorado.

Donald Trump y vacunas

Las personas comunes no tienen la capacidad ni las motivaciones para evaluar los riesgos para la salud por sí mismas. Por lo tanto, estamos obligados a confiar en los expertos. El problema es que a menudo asumimos que nuestros líderes políticos siempre son correctos y precisos.

Cuando se trata de la falsa afirmación de que las vacunas causan autismo, los republicanos tienden a dejarse influir más por Donald Trump que por los científicos, según el citado estudio.

En el estudio se pidió a 648 participantes que leyeran detenidamente un artículo sobre la controversia entre las vacunas y el autismo. Los participantes fueron asignados al azar para leer una de las cuatro versiones diferentes del artículo: uno que citaba Donald Trump alegando que no había ningún vínculo de la vacuna y el autismo, uno de un científico alegando que no había ningún vínculo de la vacuna y el autismo, y otros dos justos en el sentido contrario, también con Trump y un científico, es decir, que sí que había vínculo entre vacunas y autismo.

Los investigadores hallaron que los participantes demócratas e independientes tendían a alinear sus creencias sobre las vacunas con la opinión del científico, independientemente de si el científico estaba a favor o en contra de las vacunas, pero no estaban influenciados por la opinión de Trump. Entre los participantes republicanos, en cambio, la opinión de Trump tuvo un impacto mayor que la opinión del científico.

El hallazgo clave es que los líderes políticos influyen fácilmente en los partidarios sobre cualquier tema, incluidas las creencias sobre las vacunas, aunque las opiniones de los líderes políticos no son necesariamente precisas o científicas.