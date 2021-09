Los adolescentes no se sienten tan solos durante la cuarentena si interactúan positivamente online

Según un estudio de más de 700 adolescentes en Perú durante el confinamient por COVID-19 más estricto del país sudamericano, en primavera de 2020, cuando se trata del tiempo frente a la pantalla, el problema no es tanto la cantidad de horas que pasan online, sino la calidad de sus interacciones online.

En general, los adolescentes del estudio que encontraron apoyo online, como chatear con amigos y familiares a través de WhatsApp o unirse a videojuegos multijugador online.

Mejor calidad que cantidad

El estudio se lanzó en abril de 2020, cuando Perú entró en un estricto confinamiento por COVID-19. Solo un miembro de la familia a la vez podía salir para hacer los recados aprobados, y la mayoría de los adolescentes estaban aislados en el interior de sus viviendas.

Durante seis semanas, los investigadores encuestaron a miles de estudiantes de entre 11 y 17 años para comprender sus comportamientos y relaciones online en condiciones de aislamiento social y evaluar cómo estos factores se relacionaban con sus estados de ánimo y su sentido de pertenencia. Los datos de 735 de los estudiantes supervisados ​​se utilizaron finalmente para el estudio.

En una escala del 1 (nunca) al 5 (con frecuencia), los estudiantes calificaron hasta qué punto estaban de acuerdo con declaraciones como "Me siento valorado por la gente en mis redes sociales", "La gente en mis redes sociales me da consejos", "La gente en mis redes sociales me hace sentir que no pertenezco" y "La gente en mis redes sociales me trata mal".

También completaron cuestionarios separados sobre qué dispositivos electrónicos usaban, sus preferencias en las redes sociales, sus niveles de soledad y su bienestar general.

Para la mayoría de los estudiantes, los smartphones fueron el dispositivo preferido para conectarse a actividades online no educativas, seguidos de los ordenadores portátiles y luego las consolas de videojuegos.

Para las niñas, las redes sociales, las aplicaciones de mensajería y los videos de YouTube fueron los pasatiempos online más populares. Para los niños, las actividades online más populares fueron jugar videojuegos y ver videos.

En cuanto a su perspectiva de salud mental, los estudiantes informaron interacciones online más positivas que negativas, especialmente con respecto a discutir problemas y obtener comentarios útiles a través de WhatsApp.