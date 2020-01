El centro de muchas ciudades europeas también están siendo víctima de la contaminación de los aeropuertos

En un estudio publicado en Environment International por parte de investigadores del King's College de Londres se han medido, por primera vez, partículas ultrafinas (UFP) en ciudades europeas, detectándose emisiones de los aeropuertos.

Las ciudades analizadas fueron Barcelona, Helsinki, Londres y Zurich durante un período comprendido de 2007 y 2017. Londres tuvo la mayor concentración de UFP en comparación con otras ciudades.

UPF

Las mayores concentraciones de las partículas se midieron cuando el viento soplaba desde el aeropuerto en todas las ciudades, lo que sugiere que el aeropuerto es un importante foco de estas partículas. Los próximos pasos en esta investigación son evaluar los efectos de las diferentes fuentes de partículas ultrafinas sobre la mortalidad y los ingresos hospitalarios.

Las emisiones de tráfico fueron las que más contribuyeron en las cuatro ciudades, desde el 71% al 94%. Según explica Gary Fuller, profesor titular de medición de la contaminación del aire:

Las ciudades de Europa tienen políticas para reducir las partículas en el aire del tráfico que también deberían reducir la exposición de las personas a partículas ultrafinas, pero las emisiones de los aviones no se están abordando de la misma manera.

Las partículas ultrafinas (UFP) son aquellas partículas más pequeñas que por definición tienen un diámetro por debajo de los 0,1 µm (es decir, inferior a los 100 nanómetros). Contrariamente a aquellas partículas definidas por diámetros mayores, como las PM2.5 y las PM10 (partículas con un diámetro inferior a 2,5 y 10 µm, respectivamente; Figura 1), las UFP no están reguladas y, por lo tanto, no existe un umbral que las administraciones deban cumplir. No obstante, hay varios estudios que sugieren que las UFP podrían afectar a la salud en un mayor grado que las PM2.5 y las PM10.