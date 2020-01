Cómo un examen de ojos puede darnos información sobre la calidad de la audición de una persona

Evaluar la audición en personas que no pueden responder presionando un botón, levantando una mano o hablando, como bebés, niños mayores con déficit de desarrollo y adultos que sufren un trastorno debilitante o están demasiado enfermos para responder es complicado.

Pero ¿y si bastara con examinar la dilatación de las pupilas de los ojos?

Dilatación ocular

Recientemente, dos neurocientíficos han publicado un estudio en el Journal of the Association for Research in Otolaryngology en el que usan tecnología de seguimiento ocular simultáneamente mientras realizan exámenes de audición tradicionales con 31 adultos.

La dilatación se controló durante unos tres segundos mientras los participantes miraban un punto en un monitor mientras se tocaba un tono.

Los niveles de dilatación observados a lo largo de las pruebas reflejaron directamente las respuestas posteriores de los participantes sobre si se escuchó o no un tono.

En las pruebas, los participantes observaban un punto en una pantalla, y escuchaban tonos a 1, 2, 4 y 8 kilohercios, los cuales se reprodujeron en retrasos aleatorios para asegurarse de que los sujetos no pudieran predecir cuándo aparecería el sonido.

Los investigadores observaron que las pupilas comenzaron a cambiar dentro de 250 milisegundos, aproximadamente un cuarto de segundo, del estímulo sonoro. La rapidez de la respuesta permitió al equipo ver y establecer la causalidad.

Los neurocientíficos autores de singular estudio, Avinash Singh Bala y Terry Takahashi, ahora están colaborando con Dare Baldwin, profesor de psicología, en el desarrollo de su propia tecnología para realizar pruebas con bebés.