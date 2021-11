Libros que nos inspiran: 'El siglo de la soledad' de Noreena Herz

Existen empresas para alquilar amigos por horas, como Rent-a-friend, fundada en Nueva Jersey por Scott Rosenbaum. Antes incluso de que el coronavirus provocara una "recesión social", 3 de cada 5 adultos estadounidenses se sentían solos.

Si uno se siente solo, las probabilidades de padecer una enfermedad coronaria aumentan en un 29 %, las de sufrir un ictus en un 32 % y las de desarrollar demencia clínica en un 64 %. La soledad, pues, es un grave problema, y está aumentando en el mundo moderno.

Por eso un diagnóstico tan certero como el que ofrece Noreena Hertz en su libro El siglo de la soledad: Recuperar los vínculos humanos en un mundo dividido resulta tan necesario y conveniente.

Y las posibles soluciones

Gracias a Facebook e Instagram, muchos de nosotros todavía estamos nominalmente en contacto con nuestros amigos del colegio y compañeros de antiguos trabajos. Pero esto es amistad 2.0, relaciones sociales online, que no constituyen relaciones tan plenas como las que tenemos en el mundo real, el 1.0.

De hecho, en nuestra vida cotidiana, las comunidades se están reduciendo. De 1985 a 2009, el tamaño promedio de la red social de un estadounidense, definido por el número de confidentes que las personas sienten que tienen, ha disminuido en más de un tercio. Es posible que tengamos cientos de amigos en Instagram, pero cada vez hay más pruebas de que esas conexiones no son las que nos proporcionan el bálsamo social que necesitamos, que es el contacto humano.

Pero el libro de Herz, exhaustivamente documentado y contado con mucha frescura y dosis de storytelling, no solo ofrece el diagnóstico, también algunas soluciones, como podemos leer en su sinopsis:

Ofreciendo soluciones audaces que van desde una inteligencia artificial compasiva hasta modelos innovadores para la vida urbana y nuevas formas de revitalizar nuestros vecindarios y reconciliar nuestras diferencias, El siglo de la soledad ofrece una visión esperanzadora y empoderante sobre cómo sanar nuestras comunidades fracturadas y restaurar la conexión en nuestras vidas.

Noreena Hertz es una reconocida líder intelectual, académica y presentadora, nombrada por The Observer como «una de las pensadoras más relevantes del mundo» y por Vogue como «una de las mujeres más inspiradoras del mundo». sus artículos de opinión han aparecido en The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, The Guardian y Financial Times. Actualmente es profesora en el University College de Londres, donde ostenta una cátedra honoraria, así que sabe de lo que habla.