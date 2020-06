Libros que nos inspiran: 'A vivir la ciencia' de Pere Estupinyà

Pere Estupinyà ya es un habitual de Xataka Ciencia. Aquí hemos reseñado sus El ladrón de cerebros o S=EX2: la ciencia del sexo. Como no podíamos hacer de otra manera, ahora le toca a su última novedad: A vivir la ciencia: Las pasiones que despierta el conocimiento.

Un libro que, de nuevo, vuelve a inspirar al lector con historias extraordinarias sobre ciencia que permiten, a través del anzuelo de la curiosidad, atrapar las piezas más grandes de conocimiento.

La vida dista de ser, en realidad, muy complicada. Basta con dejarnos llevar mediante un sistema de retroalimentación negativa: una vez determinado un valor objetivo, las discrepancias a ese valor obligan a cambiar el estado hasta reducir la discrepancia.

Por ejemplo: no quiero tener hambre... tengo hambre... como. Es un sostema tan elemental que todos los animales y plantas se rigen por él. Y también los termostatos o los misiles termodirigidos.

Pero una vez hemos saciado el hambre, y todas las demás cosas que están en los estratos más bajos de la pirámide de Maslow, entonces nuestros valores objetivos tienden hacia asuntos más difíciles de definir. En la cúspide de la pirámide está la autorrealización. Uno de los puntales de esa autorrealización podría ser el conocimiento. Pero ¿qué es el conocimiento? ¿Qué conocimientos son más importantes que otros?

Para Pere, indudablemente la ciencia es uno de los más importantes. Y siempre trata de transmitir esa idea con pasión y entrega. A vivir la ciencia no es la excepción. Algo así como una traslación ampliada de su sección de ciencia en el programa de radio A vivir que son dos días, de la Cadena SER, Pere nos descubre en las primeras páginas del libro cuáles son sus criterios a la hora de decidir invertir su tiempo en un nuevo proyecto de divulgación científica.

Él lo resume bajo el acrónimo DRUI: Divertido, Rentable, Útil e Interesante:

Por ejemplo: si me invitan a dar una conferencia en el norte de Chile por la cual no pagan pero organizan salidas chulísimas al desierto de Atacama y encima coincido con otros ponentes que me apetece conocer, acepto por la D de divertido.