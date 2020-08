No es una araña ni un perro, aunque lo parezca: es un murgaño

Aunque parezca una grotesca araña que sostiene una especie de cabeza de perro o lobo, estamos ante una pareidolia (un fenómeno psicológico donde un estímulo vago y aleatorio es percibido erróneamente como una forma reconocible).

En realidad, esta extraña criatura es un murgaño o segador (Metagryne bicolumnata), una de las muchas especies que viven en el Amazonas.

Los murgaños son una extensa familia de arácnidos conocidos como opiliones, patonas o segadores. Se diferencian de las arañas porqué sus cuerpos grandes y robustos no tienen estrechamiento en la zona media abdominal y son inofensivos para el ser humano porque tampoco cuentan con glándulas venenosas.

Su cuerpo tiene dos falsos ojos de color amarillo, son dos manchas en su lomo muy por encima de los verdaderos ojos. De hecho, sus verdaderos ojos son lo que podría parecernos una supuesta nariz de un perro.

Actualmente se conocen más de 6.650 especies de murgaños, algunas tan pintorescas como este Metagryne bicolumnata.

This is not a photoshopped image. This is a real photo of an actual living arachnid, a cousin of spiders, called the bunny harvestman (Metagryne bicolumnata)



But clearly it should be called THE GRIM

Photo by Andreas Kay pic.twitter.com/jcw75n1X62