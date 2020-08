Este es el vertebrado vivo más viejo que se conoce: es un tiburón que lleva casi cuatro siglos nadando

Este es un tiburón de Groenlandia de 393 años que se encontraba en el Océano Ártico. Ha estado vagando por el océano desde 1627. Es el vertebrado vivo más antiguo que se conoce en el planeta.

Pero ¿cómo lo hicieron los investigadores para averiguar su edad? Gracias a este estudio del año 2016 realizado por un grupo de científicos daneses.

Alguna vez fueron ampliamente cazados por su aceite de hígado, pero hoy los pescadores ya no están interesados en esta especie de tiburón: Somniosus microcephalus.

This is a 393-years old Greenland Shark that was located in the Arctic Ocean. It's been wandering the ocean since 1627. It is the oldest living vertebrate known on the planet.

Photo by Julius Nielsen. pic.twitter.com/4MFpx5fqcM