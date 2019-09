Se identifica el primer cometa interestelar cruzando nuestro sistema solar

Detectado en primer lugar como candidato a cometa por el astrónomo ruso Guennadi Borisov el pasado 30 de agosto, el hallazgo del primer cometa interestelar identificado en curso como tal por nuestro sistema solar ha sido reportado por el Minor Planet Center de la IAU (Unión Astronómica Internacional).

La trayectoria orbital de este objeto se muestra convergente con elementos hiperbólicos, lo que indica, al menos en un primer momento, que el cometa tiene un origen fuera del Sistema Solar.

En reconocimiento al primer observador, el objeto ha sido denominado C/2019 Q4 (Borisov). El propio Borísov detalló en un foro de astrónomos que hizo el descubrimiento usando un telescopio reflector que construyó él mismo a finales de 2018.

Según explicó Borísov, que trabaja en el Instituto Astronómico Sternberg, de la Universidad Estatal de Moscú, el objeto fue detectado en las primeras horas del 30 de agosto.

