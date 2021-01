Este es el primer sonido de las primeras muestras de materiales extraidos bajo la superficie de un asteroide

Algo mínimo, irrelevante sin contexto, como el golpeteo de una canica dentro de un recipiente de metal. No es nada más que eso. Pero es mucho, porque es el sonido, el ruido, la comprobación de que la misión ha funcionado y que tenemos las primeras muestras de un asteoride, aquí en la Tierra.

Lo podéis escuchar a continuación.

Las primeras muestras de materiales extraidos bajo la superficie de un asteroide, el asteroide Ryugu, datado en 4.600 millones de años, aterrizaron en Australia el 6 de diciembre.

Los científicos japoneses de la misión Hayabusa 2 han difundido un vídeo de una maniobra para comprobar de inmediato que había contenido en la cápsula de muestras recibida. Para confirmar sin abrirla que la cápsula tenía muestras dentro, los científicos voltearon la cápsula y obtuvieron la respuesta con el siguiente sonido:

While at the Quick Look Facility in Australia (before opening the capsule back in Japan), the team tried to hear if a sample had been collected using a high-performance microphone as they turned the capsule over. This is the sound of Ryugu! pic.twitter.com/gfaTk94QmH