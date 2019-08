El running también puede causar adicción y ser peligroso para la salud

Hay gente que solo corre si se le escapa el autobús: el sedentarismo es nocivo para la salud. Sin embargo, el exceso de ejercicio también lo es. Y, dado que muchos ejercicios, como correr, pueden causar adicción, debemos abordarlos con mesura y sin obsesionarnos.

Perseverancia VS exhortación

Los beneficios físicos y mentales de correr son indiscutibles. Esto es especialmente cierto para los corredores de larga distancia, ya que tienden a aumentar su carga de entrenamiento y se vuelven cada vez más competitivos. No obstante, se puede pasar de una perseverancia saludable ("Quiero correr") a una exhortación enfermiza ("Tengo que correr").

El peligro con esta última situación es que tu autoestima empieza a depender de la cantidad de ejercicio que realizas. Correr ahora es parte de quien eres. Si deja de correr o reduce la carrera, todas esas cosas agradables que está experimentando desaparecerán. La gente te valora y tú te valoras a ti mismo por tu ejercicio. Se forma una creencia: "Tengo que seguir corriendo o no seré nadie inútil".

Y aunque estas creencias ilógicas pueden parecer motivadoras, vienen con un considerable agotamiento emocional y físico.

Hay tres razones principales por las que estas creencias son ilógicas. Primero, obstaculizan el bienestar en lugar de mejorarlo. En segundo lugar, reflejan una motivación a corto plazo y basada en la culpa. Tercero, no son consistentes con la realidad: tienes que respirar, comer, hidratarte y dormir, pero no tienes que correr.

Muerte por correr

James F. Fixx fue el neoyorquino responsable de que el footing se pusiera de moda en todo el mundo. su mayor obsesión fue el ejercicio físico, sobre todo correr.

Fixx empezó a correr a los 35 años, cuando pesaba casi 100 kilos y fumaba unos dos paquetes de tabaco al día. Perdió 30 kilos, dejó de fumar y escribió un libro sobre la hazaña, Complete Book of Running, que estuvo 11 semanas en el número uno de la lista de los libros más vendidos, convirtiéndole en un hombre rico y popular. Sin embargo, un día cualquiera, después de su sesión maratoniana diaria, Fixx murió de un ataque al corazón.

El estudio Adicción al deporte: el peligro de la sobredosis de ejercicio asegura que un 18% de los practicantes de deportes son adictos inconscientes. La incidencia de la muerte súbita en el running es muy baja, pero sucede. Lo que es más habitual son las lesiones físicas debida a correr demasiado, o a hacer ejercicio en exceso en general.

La investigación sugiere que las personas que se identifican fuertemente con hacer ejercicio (incluidos los corredores) y que están obsesionadas por su físico tienen mayor probabilidad de volverse dependientes del ejercicio. Y las personas cuya autoestima depende del éxito tienen mayor probabilidad de tener un bienestar psicológico endeble.

Si sientes que estás en riesgo de desarrollar una relación poco saludable con el ejercicio, recuerda lo siguiente: correr es una opción, como el resto de actividades físicas. No lograr un objetivo o perder una sesión de entrenamiento puede ser malo, pero no es terrible. Además, tus logros físicos no te definen: eres mucho más que un corredor.