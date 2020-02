No sabemos la razón por la las personas ciegas están misteriosamente protegidas de la esquizofrenia

Existe un buen puñado de teorías sobre por qué, desde la neuroplasticidad del cerebro ciego hasta cómo la visión juega un papel importante en la construcción de nuestro modelo del mundo (y qué sucede cuando ese proceso sale mal).

La cuestión es que sucede: las personas ciegas están misteriosamente protegidas de la esquizofrenia, y las posibles explicaciones podrían ayudarnos a comprender mejor la condición.

Visión y modelo del mundo

Una gran cantidad de literatura científica sugiere que la ceguera congénita puede proteger a una persona de la esquizofrenia. Esto es especialmente sorprendente, ya que la ceguera congénita a menudo es el resultado de infecciones, traumas cerebrales o mutaciones genéticas, todos factores que están asociados independientemente con un mayor riesgo de trastornos psicóticos.

Y todo se vuelve todavía más extraño si tenemos en cuenta que la pérdida de visión en otros períodos de la vida se asocia con mayores riesgos de padecer esquizofrenia y síntomas psicóticos. Incluso en personas sanas, bloquear la visión durante unos pocos días puede provocar alucinaciones. En 2004, por ejemplo, 13 personas sanas fueron vendadas durante 96 horas, y 10 de ellas informaron haber tenido alucinaciones visuales entre su primer y segundo día en la oscuridad.

Pollak y Phil Corlett, profesor asociado de psiquiatría y psicología en la Universidad de Yale, tienen una teoría sobre por qué pasa todo esto, que publicaron a finales del año pasado en Schizophrenia Bulletin. Se basa en la hipótesis de que uno de los trabajos más importantes de nuestro cerebro es hacer predicciones sobre el mundo. Se basa en la hipótesis de que uno de los trabajos más importantes de nuestro cerebro es hacer predicciones sobre el mundo.

Esta visión del cerebro sostiene que, en lugar de percibir el mundo que nos rodea en tiempo real, nuestros cerebros crean un modelo de lo que existe, predicen y simulan lo que experimentamos, y luego comparan nuestras predicciones con lo que realmente está sucediendo, utilizando cualquier error para actualizar o cambiar el modelo en nuestras mentes.

Aquí es donde entra la visión. La visión nos brinda mucha información sobre el mundo que nos rodea, y es un sentido importante que ayuda a vincular otras señales sensoriales, como el sonido y el tacto.

Cuando las personas tienen problemas con su visión, el cerebro tiene que hacer más predicciones para explicarlas. Por otro lado, si no pudieras ver nada, no construirías esas representaciones falsas del mundo que te rodea. Una persona que nació ciega no tiene los aportes visuales para ayudar a dar forma a su modelo del mundo.

Tienen que construirlo con sus otros sentidos, un modelo del mundo que podría ser más estable. Lo que mitigaría la tendencia a las alucinaciones, los delirios y el comportamiento extraño de las personas con esquizofrenia.