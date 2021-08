Las intervenciones con humor podrían ser efectivas para influir en el comportamiento de las personas en torno a su salud

Una revisión sistemática de estrategias basadas en el humor para abordar las prioridades de salud pública ha sido recientemente publicado en la revista Australian and New Zealand Journal of Public Health. En conclusión, la risa puede ser la mejor medicina para una vida sana.

Esta revisión sistemática analizó 13 estudios durante los últimos 10 años en los que el humor se había utilizado para comunicar mensajes serios que cubrían temas como salud mental, el autoexamen de cáncer de mama y testicular, el sexo seguro, el cáncer de piel y el consumo excesivo de alcohol.

El poder del humor

El estudio destacó una serie de factores que podrían afectar la eficacia de un mensaje basado en el humor, incluido el nivel y el tipo de miedo o amenaza percibida, la naturaleza "tabú" del tema y el gusto por el humor de una persona. Según los investigadores:

Lo que descubrimos es que el humor puede actuar como un vehículo eficaz para transmitir mensajes que las personas pueden encontrar inductores de miedo o amenazantes. El humor, si se usa bien, puede ser un amortiguador emocional que rompe parte de ese miedo para que los mensajes subyacentes lleguen a los audiencia e influir en sus comportamientos y actitudes.

La profesora de Monash Warwick Alliance, Helen Skouteris, directora del Centro de Excelencia en Investigación en Salud en Preconcepción y Embarazo (CRE HiPP) y Jefa de la Unidad de Salud y Atención Social de la Universidad de Monash dentro de la Facultad de Salud Pública y Medicina Preventiva, sostiene que el estudio era un "primer paso alentador" hacia la implementación de mensajes basados ​​en el humor de manera más amplia en la salud pública.

Imagen | Leonid Mamchenkov