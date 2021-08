Los incentivos económicos quizá no sean suficientes para alcanzar una tasa de vacunación del 80%

Sigue existiendo una proporción significativa de la población cuya resistencia a la vacunación será difícil de cambiar, independientemente del incentivo que usemos.

Los expertos generalmente están de acuerdo en que se necesita una tasa de vacunación de al menos el 80% entre las personas de 12 años o más para lograr la inmunidad colectiva suficiente para detener brotes más grandes.

Posibles incentivos

Puede haber algunos "empujones" fáciles para influir en los no comprometidos. De aquellos que no están dispuestos o no están seguros acerca de la vacunación, una encuesta australiana señala que no más del 6% de los mayores de 50 años y no más del 16% de los que tienen entre 18 y 49 años dicen que se les puede cambiar un incentivo como un pago en efectivo.

El cuadro que podéis ver a continuación muestra las respuestas de los participantes de la encuesta de 18 a 49 años sobre incentivos en efectivo hipotéticos de 25, 50 y 100 dólares por vacunarse de inmediato. Un poco más de los participantes estaban dispuestos a aceptar el pago de $ 100 sobre los montos en efectivo más pequeños.

Esto sugiere que es poco probable que haya muchas más personas dispuestas a vacunarse. Si los pagos en efectivo funcionan solo para una pequeña proporción, ¿qué pasa con otros incentivos? Una opción es un pasaporte de vacuna a la normalidad, lo que permite a las personas que han sido vacunadas disfrutar de las actividades cotidianas, como cenar en un restaurante, asistir a un concierto o viajar. Pero es posible que esto no aumente las tasas de vacunación en más de unos pocos puntos porcentuales.

Las restricciones legalmente vinculantes más fuertes podrían incluir requisitos de vacunación absolutos para el trabajo , la escuela, la guardería y el movimiento dentro de la sociedad. En principio, esto no es nada nuevo: los niños deben vacunarse para poder matricularse en las escuelas. Sin embargo, las políticas de vacunación obligatoria de mano dura son susceptibles de ser impugnada por algunos.

Así que un pequeño porcentaje de personas no van a poder ser, probablemente, vacunadas. También es probable que los no vacunados tendrán un riesgo mucho mayor de enfermedad, consecuencias médicas a largo plazo e incluso la muerte. Ellos soportarán estas consecuencias como individuos