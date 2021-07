Las fotografías que haces con tu smartphone se podrían usar para diagnosticar anemia

Según un nuevo estudio publicado esta semana en la revista PLOS ONE por Selim Suner y sus colegas de la Universidad de Brown y el Hospital de Rhode Island, una imagen del párpado interno de una persona tomada con la cámara de un smartphone estándar se puede usar para detectar anemia.

La anemia, una concentración baja de hemoglobina en sangre, afecta aproximadamente al 5,6% de los estadounidenses y a más del 25% de la población mundial.

El secreto de la conjuntiva palbebral

El párpado inferior de una persona, llamado conjuntiva palpebral, parece más pálido cuando sufres anemia. En el nuevo estudio, los investigadores obtuvieron imágenes de teléfonos inteligentes de la conjuntiva palpebral de 142 pacientes con una amplia gama de niveles de hemoglobina.

Hicieron zoom en una pequeña región de la conjuntiva en cada foto y desarrollaron un nuevo algoritmo que optimiza la resolución del color, así como un modelo de predicción que vincula el color de la conjuntiva, en comparación con la piel circundante y el blanco de los ojos, con los niveles de hemoglobina. A continuación, el equipo probó los nuevos algoritmos en fotos recopiladas de 202 nuevos pacientes.

Al analizar el nuevo conjunto de fotografías, el modelo fue 72,6% de precisión, 72,8% sensible y 72,5% específico en la predicción de anemia. La precisión para los umbrales de transfusión fue mayor, con un 94,4% de precisión para un umbral de transfusión bajo y un 86% de precisión para un umbral más alto. El tono de piel no cambió los resultados, pero la calidad de la imagen tuvo algún efecto. Los resultados sugieren que una aplicación de smartphone podría usarse para detectar anemia en un entorno remoto o de telesalud donde la infraestructura para los análisis de sangre no está disponible.