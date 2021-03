Brecha de mortalidad: el riesgo de muerte de los hombres es un 60 % mujer que el de las mujeres según este estudio en 28 países

En parte debido las por tasas más elevadas de tabaquismo y enfermedades cardíacas en los hombres, aunque la brecha varía entre países, según una nueva investigación en publicada en Revista de la Asociación Médica Canadiense, sugiere que los hombres mayores de 50 años un 60 % más de probabilidad de morir respecto a las mujeres. Los datos incluyeron a más de 179.000 personas en 28 países.

El estudio examinó diferentes factores socioeconómicos (educación, riqueza), estilo de vida (tabaquismo, consumo de alcohol), salud (enfermedades cardíacas, diabetes, hipertensión y depresión) y sociales (cónyuge, vivir solo) que podrían contribuir a la brecha de mortalidad entre hombres y mujeres.

Factores género más que sexuales

Las razones de esta brecha son biológicas, porque tienen lugar en países con diferentes estilos de vida y culturas, pero también tienen un factor social, de género, porque estas discrepancias son mayores o menores en función del país estudiado. Según explica Yu-Tzu Wu, del Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencia. King's College London:

Los efectos del sexo en la mortalidad deben incluir no solo la variación fisiológica entre hombres y mujeres, sino también la construcción social del género, que difiere entre sociedades. En particular, la gran variación entre países puede implicar un mayor efecto del género que del sexo. Aunque la biología de los sexos es consistente en todas las poblaciones, la variación en los contextos culturales, sociales e históricos puede conducir a diferentes experiencias de vida de hombres y mujeres y variaciones en la brecha de mortalidad.

Los investigadores recomiendan que las políticas de salud pública tengan en cuenta las diferencias basadas en el sexo y el género y la influencia de los factores sociales y culturales en la salud.

Además, en países como Estados Unidos, las muertes por desesperación (Deaths of despair), las originadas básicamente por suicidios o abusos de drogas y alcohol, están aumentando en los blancos no hispanos, pero se están reduciendo en los blancos no hispanos con estudios universitarios, así como el resto de segmentos de población (sean universitarios o no).