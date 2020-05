Tras una explosión nuclear, estos son los alimentos que se vuelven más radiactivos

Muchos hemos estado enfrascados en la extraordinaria serie de televisión Chernobyl, protagonizada por el insuperable Jared Harris. Así que no es baladí preguntarse algo como ¿qué alimentos se volverían más radiactivos de resultas de una exposición de radiactividad?

La manera más fácil de saberlo es explorando algunos estudios realizados en la "ciudad de la supervivencia", una ciudad ficticia construida en el desierto de Nevada, Estados Unidos, donde se hizo estallar centenares de bombas atómicas.

El proyecto 32.5, un informe de quince páginas publicado en 1956, tenía como propósito poner a prueba la resistencia de los alimentos congelados a una explosión nuclear. Para llevar a cabo el estudio, se cubrieron de hielo y se enterraron en trincheras poco profundas, a 387 y 838 metros, respectivamente, del lugar donde una bomba de 29 kilotones iba a detonar, así como se almacenaron otros víveres en congeladores de las casas de la ciudad de la supervivencia, a 1,4 kilómetro de la zona cero.

29 kilotones, para que nos hagamos una idea, es el doble de potencia que la de Hiroshima. Así que fue más que suficiente para cubrirlo todo de radiactividad. Pero no todos los alimentos la absorbieron por igual, tras esperar dos días y medio antes de desenterrar la comida, tal y como explica Pierre Barthélémy en su libro Experimentos de ciencia improbable:

Los lomos de bacalao resultaron ser los más radiactivos, por delante de los guisantes. Las fresas no presentaban ninguna anomalía. (...) Un análisis evidenció que las propiedades nutritivas no se habían visto mermadas, salvo por un descenso en los índices de vitamina B9 de las patatas fritas congeladas. Un equipo de voluntarios garantizó asimismo que en lo que respectaba al sabor, la textura y la apariencia no se apreciaban diferencias notables con respecto a los alimentos control.