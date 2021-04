Este es el mapa más antiguo de Europa, está grabado en piedra y tiene 3.500 años

Excavada en Francia en 1900 y olvidada durante más de un siglo, un nuevo análisis revela que una losa de piedra ornamentada de la Edad de Bronce (2150-1600 a. C.) es, en realidad, el mapa más antiguo conocido de Europa.

Algunos investigadores se refieren a este tipo de descubrimientos como una “Bella durmiente” ya que, aunque la piedra fue encontrada hace décadas, sólo hasta hoy sale a la luz su verdadera historia.

La losa rota se reutilizó en el entierro de Saint-Bélec hacia el final de la Edad del Bronce (1900-1640 a. C.). En ese momento, la losa formaba una de las paredes de una cista de piedra, una pequeña caja de piedra con forma de ataúd que se usaba para contener los cuerpos de los muertos. Su cara grabada estaba vuelta hacia el interior de la tumba, pero sus extremos estaban ocultos.

La losa se trasladó a un museo privado en 1900 antes de que la colección fuera adquirida por el Museo de Antigüedades Nacionales en 1924.

Ahora, investigadores del Instituto Nacional Francés de Investigación Arqueológica Preventiva (Inrap), la Universidad de Bournemouth, el CNRS y la Universidad de Bretaña Occidental examinaron la losa tallada, descubriendo que la losa tiene muchos de los elementos esperados en un mapa prehistórico, incluidos motivos repetidos unidos por líneas para dar el diseño de un mapa.

Des chercheurs de l'Inrap @bournemouthuni @CNRS et @UBO_UnivBrest viennent de mettre en évidence la plus ancienne carte en Europe, datant de l'âge du Bronze ancien. La recherche porte sur la dalle gravée de Saint-Bélec (Leuhan, Finistère) et paraît dans le bulletin de @SPF_Infos. pic.twitter.com/ZTbSDDUF2C