Esta nueva vacuna para gatos evita reacciones alérgicas en humanos

Investigadores de Zürich han publicado datos preclínicos en The Journal of Allergy and Clinical Immunology a propósito de un tipo diferente de solución contra la alergia de los gatos: una vacuna que se inocula al gato, en vez de al humano.

El alergeno de gato más común se llama "Fel d 1", producido en gran parte por las glándulas sebáceas del gato y que se encuentra en la saliva felina, las glándulas anales, las glándulas sebáceas, la piel y el pelaje.

Alérgenos

Fel-CuMVTT, que la compañía suiza HypoPet comercializará como vacuna HypoCat, ha sido desarrollado a través de una colaboración entre investigadores del Centro de Investigación y Estudio Biomédico de Letonia, en Riga, y la escuela de veterinaria de la Universidad de Zúrich, junto con científicos del Centro de Genómica Funcional de Zúrich.

La vacuna puede producir altos niveles de anticuerpos en gatos estos anticuerpos pueden unirse y neutralizar el alergeno Fel d 1 producido por los animales.

Además de reportarse que la vacuna es eficaz, también se informa de que ha sido "bien tolerada sin ninguna toxicidad manifiesta" para los sujetos de prueba felinos. Los datos publicados se obtienen de cuatro estudios separados que involucraron a 54 gatos.

Los beneficios de un tratamiento eficaz contra la alergia a los gatos son dobles. En primer lugar, estas alergias no solo son molestas, sino que se entiende que una alergia a los gatos en niños es un factor importante en el desarrollo del asma infantil. Un tratamiento simple de tres dosis de vacuna, tal como se administra en las pruebas, podría aliviar el sufrimiento de los dueños de gatos y el riesgo para los niños.