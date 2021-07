Los trabajadores que utilizan su smartphone para tomar descansos breves no reducen el aburrimiento o la fatiga

Las personas usan su teléfono móvil para muchas cosas diferentes, como para aliviar el aburrimiento o reducir el estrés entre pausa y pausa en el trabajo. Pero ¿realmente sirve para algo?

Un equipo de investigadores del Instituto de Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Radboud en los Países Bajos ha descubierto que los trabajadores que utilizan su teléfono inteligente para tomar descansos breves no reducen el aburrimiento o la fatiga, según han publicado en la revista Royal Society Open Science.

Puede empeorar las cosas

Para averiguarlo, los investigadores solicitaron la ayuda de 83 candidatos en la Universidad de Radboud para ser doctor. A cada uno se le pidió que informara su nivel de aburrimiento y fatiga cada hora mientras trabajaba. Cada uno también tenía una aplicación para teléfonos inteligentes que registraba su uso.

Al comparar el uso del teléfono con los niveles autoinformados de aburrimiento y fatiga, los investigadores pudieron rastrear el uso de sus teléfonos por parte de los voluntarios para lidiar con el aburrimiento o la fatiga.

Descubrieron que el uso de sus teléfonos no solo no aliviaba el aburrimiento o la fatiga, sino que en muchos casos empeoraba las cosas. También notaron que los voluntarios que se describieron a sí mismos están más aburridos o más fatigados que otros en el estudio, no tomaron descansos más largos con sus teléfonos inteligentes que aquellos que se sentían menos aburridos o fatigados.