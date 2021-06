No solo es la gente inmoral o ignorante la que tiende a romper las normas de salud pública, es la gente que está aburrida

No cumplir con el distanciamiento social i no ponerse la mascarilla no es una conducta de personas inmorales o rebeldes, sencillamente podría ser de personas que tienden al aburrimiento, además de otros factores.

Una nueva investigación muestra un vínculo entre la política, el aburrimiento y el incumplimiento de las reglas de salud pública, concretamente sugiere que las personas que son más propensas al aburrimiento y que son socialmente conservadoras tienen mayor probabilidad de romper las reglas de salud pública.

Tendencia al aburrimiento y conservadurismo

Las personas que consideran que estas medidas son una amenaza para su identidad, y que sufren mucho de aburrimiento, encuentran que romper las reglas les ayuda a restablecer un sentido de significado e identidad.

Para el estudio, los investigadores pidieron a más de 900 personas que respondieran preguntas sobre el aburrimiento, la ideología política y el cumplimiento de medidas de salud pública. Luego aplicaron una variedad de técnicas de análisis estadístico para explorar las relaciones que subyacen a estos elementos.

Según explica James Danckert, profesor de psicología en la Universidad de Waterloo: